ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın merakla beklenen iPhone 17 serisi, 9 Eylül’deki lansmanının ardından beklenmedik bir krizle gündeme oturdu. Cihazlar raflardaki yerini alır almaz, kullanıcıların ve mağaza ziyaretçilerinin dikkatini çeken ciddi bir iPhone 17 çizilme sorunu baş gösterdi.

Apple Mağazalarında Büyük Skandal: Yeni iPhone 17 Çizilme Sorunu Ortaya Çıktı ve Nedeni Şaşırttı!

Apple’ın önceki modellerde kullandığı titanyum malzemeden vazgeçmesi, bu iPhone 17 çizilme sorunu tartışmalarını alevlendirdi ve markanın kararının sorgulanmasına neden oldu. Bu durum, piyasaya sürülen yeni telefonlar için Apple adına kötü bir başlangıç oldu. Şirket, bu can sıkıcı çizilme sorunu karşısında hızla harekete geçti.

Apple, mağazalarda sergilenen iPhone 17‘lerin neden hasar aldığını tespit etmek amacıyla kapsamlı bir iç soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda, çizilmelere yol açan ana faktörün MagSafe stantları olduğu belirlendi. Mağazalar içerisindeki MagSafe stantlarının mıknatıslı yapısının zamanla aşınması, bu aksesuarların yüzeyinde biriken kir ve partiküllerle birlikte telefonları çizmeye başladığı anlaşıldı.

Bu, teknoloji dünyası için oldukça şaşırtıcı bir durumdu. Şirket, bu teknik arızanın önüne geçmek için öncelikle sorunlu MagSafe stantlarını tespit ettirdi ve bu stantların üzerine koruyucu silikon kılıf takılması talimatını verdi. Bu sayede iPhone 17 çizilme sorunu büyük ölçüde hafifletilmeye çalışılacak.

Öte yandan, Apple’ın tespitlerine göre, iPhone 17‘lerin hasarlı görünmesinin bir diğer önemli nedeni de kirdi. Bu durumla mücadele etmek amacıyla Apple, mağaza çalışanlarının iPhone 17 temizliği için özel bir solüsyon geliştirdi.

İçeriğinin su ve tuz karışımı olduğu öğrenilen bu temizleme çözümü, demonstrasyon amaçlı kullanılan telefonların yüzeyindeki kalıntıları etkili bir şekilde gidermeyi hedefliyor. Hatta bu karışımı evde deneyen bazı kişiler de olumlu sonuçlar aldıklarını bildiriyor. Alınan tüm bu önlemler ile Apple, gelecekteki iPhone 17 çizilme sorunu vakalarını en aza indirmeyi amaçlıyor.

Ancak, ne yazık ki bu yeni düzenlemelerden önce zaten çizilmiş olan iPhone 17 modelleri için kalıcı bir çözüm üretilemediği de gelen bilgiler arasında.

