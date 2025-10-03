2025 yılında elektrikli otomobil furyası Türkiye’de hız kesmeden devam ediyor. Peki, bu dönemde en çok satılan elektrikli otomobiller hangi modeller oldu? Tüketiciler en çok hangi markaları tercih etti? Eylül ayı satış verileri, yılın genel trendlerini de gözler önüne seriyor. Sizce Tesla ve yerli üretim Togg’un rekabeti nasıl şekillendi?

En çok satılan elektrikli otomobiller listesi açıklandı!

En çok satılan elektrikli otomobiller listesinin başında Tesla Model Y geliyor. ODMD verilerine göre, Eylül 2025’te Türkiye’de bu modelden 1.664 adet satıldı. Tesla’nın güçlü batarya performansı ve gelişmiş sürüş teknolojileri, kullanıcılar tarafından tercih edilmesinin başlıca sebepleri arasında. Ancak yerli üretim Togg’un T10F ve T10X modelleri de hızlı bir yükseliş gösterdi; sırasıyla 1.194 ve 1.061 adet satış ile listenin üst sıralarında yer alıyor.

İşte en çok satılan elektrikli otomobiller listesi!

İşte en çok satılan elektrikli otomobiller listesi:

Tesla Model Y: 1.664 adet

1.664 adet Togg T10F: 1.194 adet

1.194 adet Togg T10X: 1.061 adet

1.061 adet Kia EV3: 880 adet

880 adet BYD ATTO3: 713 adet

713 adet Citroen e-C3: 689 adet

689 adet Volvo EX30: 591 adet

591 adet MINI Countryman: 589 adet

589 adet BYD Dolphin: 581 adet

581 adet Citroen e-C3 Aircross: 306 adet

2025 yılı itibarıyla Türkiye genelinde satılan tüm elektrikli otomobillerin toplam sayısı 132.346 olarak kaydedildi. Bu, elektrikli araçlara olan ilginin her geçen yıl arttığını gösteriyor. Tüketiciler hem çevre dostu hem de yüksek teknolojili araçları tercih ederken, markalar arasında rekabet de giderek kızışıyor. En çok satılan elektrikli otomobiller arasında Tesla ve Togg modellerinin liderliği dikkat çekiyor.

İlginizi Çekebilir: En çok satılan otomobil marka ve modelleri açıklandı!

Türkiye’de elektrikli otomobil kullanıcıları için tasarım ve teknolojik yenilikler de önemli kriterler arasında. Tesla Model Y, sade ve modern tasarımıyla öne çıkarken, Togg T10F ve T10X modelleri yerli üretim avantajını kullanarak kullanıcıya farklı batarya seçenekleri ve iç tasarım alternatifleri sunuyor.

Ayrıca her üç model de hızlı şarj altyapısı ve çeşitli güvenlik donanımları ile dikkat çekiyor. Elektrikli otomobil satışları rakamlarının yükselmesi, Türkiye’de bu alandaki talebin ne kadar büyük olduğunu da gösteriyor. Kullanıcılar artık elektrikli otomobilleri hem çevre bilinci hem de teknoloji odaklı olarak değerlendiriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? En çok satılan elektrikli otomobiller Türkiye pazarında uzun vadede liderliğini sürdürecek mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!