Akıllı ev teknolojileri pazarındaki rekabet kızışırken, Xiaomi yeni Robot Vacuum 5 serisi ile adeta gövde gösterisi yapıyor. Özellikle serinin amiral gemisi olan Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro, sunduğu üst düzey özellikler ve yapay zeka yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Gelişmiş teknolojisi ve rekor seviyedeki 20.000 Pa emiş gücü ile bu yeni model, zemin temizliği anlayışını kökten değiştirmeyi hedefliyor.

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro Neler Sunuyor?

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro modelini standart modellerden ayıran en temel özellik, sahip olduğu gelişmiş zeka. Cihazda yer alan üçlü kamera sistemi, ortamı gerçek zamanlı olarak tarayarak engelleri anında tespit ediyor ve haritalıyor. Bu donanım, yapay zeka destekli engel önleme ve kir algılama teknolojisiyle birleşerek kusursuz bir temizlik rotası oluşturuyor. Böylece evinizdeki terlik, kablo veya oyuncak gibi nesnelere takılma devri tamamen kapanıyor.

Cihazın temizlik performansı ise rakiplerini kıskandıracak cinsten. Tam 20.000 Pa emiş gücü, en derin halılardaki tozları ve evcil hayvan tüylerini bile kolayca çekebiliyor. Köşelerde ve kenarlarda etkili temizlik için uzatılabilir çift paspas ve yan fırça ile donatılan Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro, evin hiçbir noktasını atlamıyor. Bu güçlü donanım, dToF akıllı geri çekilebilir radar sayesinde 9.5 cm gibi alçak mobilyaların altına bile rahatça girebiliyor.

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro, kullanıcıya neredeyse hiç iş bırakmayan tam otomatik istasyonuyla da öne çıkıyor. Temizlik bittiğinde istasyonuna dönen robot süpürge, 2.5 litrelik toz torbasını otomatik olarak boşaltıyor. Ayrıca istasyon, paspasları 80 derece sıcak suyla yıkayıp sıcak havayla kurutarak bakteri ve koku oluşumunu engelliyor. 4 litrelik dev su deposu ise tek dolumla 400 m²’lik geniş bir alanı paspaslama imkanı sunuyor.

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro Teknik Özellikler

Emiş Gücü: 20.000 Pa

Batarya: 5200 mAh (Tek şarjla 140 dakika çalışma)

(Tek şarjla 140 dakika çalışma) Navigasyon: dToF akıllı geri çekilebilir radar ve üçlü kamera sistemi

ve Akıllı Yetenekler: AI destekli engel önleme ve kir algılama

ve İstasyon Özellikleri: Otomatik toz boşaltma, 80°C sıcak suyla paspas yıkama, sıcak hava kurutma

Otomatik toz boşaltma, 80°C sıcak suyla paspas yıkama, sıcak hava kurutma Kontrol: Xiaomi Home uygulaması, Alexa ve Google Asistan sesli komut desteği

uygulaması, ve sesli komut desteği Ekstra: Ulaşılması zor alanlar için uzatılabilir çift paspas ve yan fırça

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi, bu teknoloji harikası cihaz için premium bir fiyatlandırma belirlemiş durumda. Sunduğu tüm yapay zeka ve üstün temizlik özellikleriyle Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro, Avrupa pazarında 800 Euro fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Serinin kamera ve yapay zeka özelliklerinden arındırılmış standart modeli Robot Vacuum 5 ise 700 Euro olarak fiyatlandırılıyor. Bu fiyat, en üst düzey temizlik teknolojisini isteyen kullanıcılar için iddialı bir seçenek olduğunu gösteriyor.

Siz Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.