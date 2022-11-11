Bu haftanın başlarında Realme, Realme 10 4G’yi dünya çapında tanıttı. Bugün ise Çinli şirket, Çin’de Realme 10’u sessizce tanıttı. Yeni tanıtılan cihaz Realme 10’un 5G’li versiyonu olsa da şirket cihazı Realme 10 diye tanıttı. Yani isminde 5G takısı bulunmuyor.

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İçindekiler Realme 10 Teknik Özellikleri

Realme 10 Teknik Özellikleri

Realme 10, damla çentikli 6.6 inçlik IPS LCD bir ekrana sahip. Bu ekran 90hz ekran yenileme hızı, 180hz dokunmatik örnekleme oranı, 401 PPI piksel yoğunluğu 400 nit parlaklık gibi özelliklere sahip.

Batarya tarafına baktığımızda ise cihaz 33W hızlı şarj destekleyen 5000 mAh’lik bir bataryaya ev sahipliği yapıyor.

Kaputu açtığımızda ise altında MediaTek Dimensity 700 yonga setini görüyoruz. Bu yonga seti 8 GB LPDDR4x RAM, 6 GB sanal RAM ve 128 GB / 256 GB UFS 2.2 depolama ile desteklenmiş.

Realme 10, selfie’ler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 8 MP çözünürlükte bir kameraya sahip. LED destekli arka kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve AI lens bulunuyor. Bağlantı cephesinde, cihaz çift SIM desteği, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS ve 3,5 mm ses jakı sunuyor. Ayrıca yana monte bir parmak izi okuyucusu da cihazda mevcut.

Realme 10, Çin’e iki farklı şekilde geldi: 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama. Her iki model de sırasıyla 1.299 Çin Yuanı (Amerikan Doları) ve 1.599 Çin Yuanı (222 Amerikan Doları) olarak fiyatlandırılıyor.

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