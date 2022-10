İşlemci geliştiricisi MediaTek, orta seviye akıllı telefonlar için maksimum 200 megapiksel çözünürlüğe sahip kameraları destekleyen Dimensity 1080‘i duyurdu. Üreticinin bu özelliğe sahip ilk orta seviye soc’udur.

MediaTek’in bildirdiğine göre, 200 megapiksel çözünürlüklü kameraları desteklemenin yanı sıra, işlemcideki görüntü sinyali işlemcisi 4k’da HDR video çekimini de destekliyor. Önceki Dimensity 920’de bu özellik yoktu.

Bunun dışında Dimensity 920’deki değişiklikler çok azdır. Örneğin, her ikisi de 6nm’de üretilmiştir ve her ikisi de ARM Cortex A78 çekirdek kümelerine sahiptir. Dimensity 920’de bunlar 2,5 GHz’e gelirken, 1080’de 2,6 GHz’dir. Her iki toplum da ARM Mali G68 GPU’ya sahiptir.

İşlemci yıl sonundan önce çıkacak ve öncekilerle olan benzerlikler, üreticilerin yeni soc’yi entegre etmek için çok az değişiklik yapması gerektiği anlamına geldiğinden, işlemcili akıllı telefonların hızla takip etmesi muhtemeldir.