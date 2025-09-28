Poco F8 Ultra yakında Türkiye dahil tüm dünyada teknoloji gündemini sarsacak gibi görünüyor. Peki bu model hangi yeniliklerle geliyor? Batarya performansı, kamera yetenekleri ve işlemci tarafında kullanıcıları nasıl bir deneyim bekliyor?

Poco F8 Ultra özellikleri neler?

Poco F8 Ultra, Xiaomi’nin Çin’de tanıttığı 17 serisi ile aynı temelleri paylaşan global bir model olarak öne çıkıyor. Telefonun kalbinde Qualcomm’un en güncel yonga seti olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci bulunuyor. Bu işlemci, önceki serilere göre çok daha yüksek performans ve verimlilik sunuyor.

Kamera tarafında ise kullanıcıları büyük bir sürpriz bekliyor: 50 MP çözünürlüklü OVX9500 ana kamera, 50 MP periskop lens ve ultra geniş açı çekimlerde kullanılan OV50M sensör ile cihaz, serinin kamera algısını kökten değiştirecek. Ön kamera tarafında da güçlü bir sensörle gelen cihaz, sosyal medya ve vlog meraklılarına hitap ediyor.

Poco F8 Ultra ekran özellikleri de oldukça iddialı. 120 Hz yenileme hızı destekleyen LTPO OLED panel, 1.5K/2K çözünürlük sunuyor. Görsellerde parlaklık ve renk doğruluğu, özellikle oyun ve video deneyiminde fark yaratacak. Ayrıca ekranın altında ultrasonik parmak izi sensörü bulunuyor. IP69 sertifikası ile toza ve suya karşı dayanıklı olan cihaz, günlük kullanımda güven veren bir yapı sunuyor.

Batarya tarafında F8 Ultra, selefi Poco F7 Ultra’ya kıyasla ciddi bir adım atıyor. 7000 mAh kapasiteli batarya, 100W hızlı şarj desteğiyle birlikte geliyor. Önceki modelde 5300 mAh kapasite sunulurken, bu yükseltme özellikle yoğun telefon kullananlar için büyük avantaj sağlıyor. Bu sayede uzun saatler oyun, video ve sosyal medya keyfi sunulacak.

F8 Ultra aynı zamanda uygulamaların tasarımına da uyumlu, akıcı bir arayüzle gelecek. Xiaomi’nin optimizasyon hamleleri sayesinde hem işlevsellik hem de kullanıcı deneyimi artmış durumda. Depolama tarafında ise 512 GB’a kadar alan ve 16 GB LPDDR5X RAM seçenekleriyle güçlü bir donanım sunulması bekleniyor.

Türkiye pazarında da merakla beklenen F8 Ultra, fiyat/performans odaklı yapısını korurken özellikle kamera ve batarya tarafında çıtayı yükseltiyor. Bu da telefonu yalnızca oyunseverlere değil, aynı zamanda fotoğraf meraklılarına da hitap eden bir modele dönüştürüyor. Global lansmanla birlikte ülkemizde de satışa çıkması beklenen cihaz, orta-üst segmentte ciddi bir alternatif yaratacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Poco F8 Ultra modelinin Türkiye’de kullanıcıların beklentilerini karşılayacağını düşünüyor musunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!