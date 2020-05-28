Realme Narzo ailesi neden Türkiye’de satılmıyor?

Realme Narzo ailesi, Hindistan’da geçtiğimiz haftalarda tanıtımını gerçekleştirmişti. Firmanın şu an sadece Hindistan içerisinde bulunan yeni ailesi, neden Türkiye’de yok haberimizde açıklamaya çalıştık.

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Şirketin yeni serisi aslında bilmediğimiz ürünleri bünyesinde barındırmıyor. Hindistan’da Realme daha rekabetçi olmak adına bazı isim değişikliklerine gidebiliyor. Bu aksiyonlardan biri de “Narzo ailesi” olarak geçiyor. Global satışlarda ise ülkemizde satışta olan Realme 6i, Narzo 10’a tekbül ederken Realme C3’ün ülkemizde satışı bulunmuyor.

Realme Narzo ailesi nedir?

Geçtiğimiz haftalarda, YouTube üzerinden lansmanı Hindistan’da gerçekleşen Narzo 10 ve Narzo 10A modelleri satışa çıkmıştı. Realme yaptığı etkinlikte, yeni ailesinin ne anlama geldiğini de açıkladı.

Firmanın kelime anlamı İngilizce tabirle “Next-Level Camera, A Class Processor, Remarkable Battery, Zenith of Design and Outstanding Display” anlamına geliyor. Şirket, bu özelliklerin tamamının baş harfini toplayarak Narzo ismini belirlemiş. Türkçe’ye çevirdiğimizde, “İleri Seviye Kamera, A Seviye İşlemci, Dikkat Çekici Batarya, Üst Düzey Dizayn, Muhteşem Ekran” anlamına geliyor.

Aynı zamanda firma, bu serisinin hedef kitlesine de açıkladı. Z kuşağına yönelik tasarımlar çıkartacaklarını açıklayan firma, gwençlere yönelik cihazlar üretecek. Böylece genç nesiller, donanımlı ama bir taraftan da şık dizayna sahip akıllı telefonlar kullanabilecekler.

Realme 6i (Narzo 10) teknik özellikleri nelerdi?

Ekran özellikleri: 6.5 inç HD+ IPS ekran, damla çentik (Gorilla Glass)

İşlemci seti: Helio G80

Ram ve Rom Seçenekleri: 4GB/128GB

Ön Kamera: 16 MP, f/2.0 diyafram, HDR

Arka Kamera: 48 MP, f/1.8, (geniş), 1/2.25″, 0.8µm, PDAF

8 MP, f/2.3, 13mm (ultra-geniş)

2 MP, f/2.4, (makro), 1/5.0″, 1.75µm

2 MP, f/2.4, (derinlik)

Batarya: 5.000 mAh, 18W hızlı şarj