Vivo’nun orta segmentte konumlandırdığı yeni modeli Vivo S60, resmi tanıtımına sayılı günler kala benchmark platformlarında kendisini gösterdi. Geekbench üzerinde gerçekleştirilen performans testleri, cihazın donanım tarafında nasıl bir yol haritası izlediğini net bir şekilde ortaya koydu. Peki Vivo S60, işlemci tarafında kullanıcılarına neler vadediyor?

Vivo S60 işlemcisi ve performans testleri

Geekbench veri tabanına yansıyan bilgilere göre, Vivo S60 işlemcisi tarafında Qualcomm’un Snapdragon 8s Gen 3 yonga setini kullanıyor. Bu seçim, cihazın performans odaklı bir orta-üst segment oyuncusu olacağını doğruluyor. Qualcomm’un bu işlemcisi, günlük yoğun kullanımlarda ve oyun deneyimlerinde yüksek verimlilik sunmasıyla tanınıyor.

Test sonuçları, cihazın 16GB RAM kapasitesine sahip olduğunu da belgeliyor. Donanım tarafındaki bu kombinasyon, özellikle arka planda çok sayıda uygulama açık tutan veya performans gerektiren görevlerde telefonunu zorlayan kullanıcılar için oldukça yeterli bir seviyede.

Yazılım kanadında ise kutudan Android 16 işletim sistemiyle çıkacağı görülen Vivo S60, en güncel yazılım desteğini ilk günden sunmayı hedefliyor. Benchmark skorları cihazın hız konusunda dengeli bir grafik çizdiğini kanıtlarken, işlemci tercihinin önceki nesillerle benzer çizgide kalması dikkati çeken bir detay olarak öne çıkıyor.

Cihazın kamera kurulumu, ekran panelinin yenileme hızı ve pil kapasitesi gibi diğer kritik teknik detayları hakkında ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Vivo’nun 29 Mayıs tarihinde gerçekleştireceği lansman etkinliği, donanım dışında kalan tüm bilinmezleri netleştirecek.

