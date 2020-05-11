Akıllı Telefonlar
Realme Narzo 10 ve Narzo 10A tanıtıldı!
Realme uzun zamandır tanıtmasını beklediğimiz Narzo 10 serisini bugün tanıttı. Serinin Narzo 10 ve Narzo 10A isimli iki adet telefonu bulunuyor. Devam eden salgın nedeniyle iki kez ertelenen telefonlar bugün çevrim içi bir lansman ile kullanıcılara sunuldu.
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Realme Narzo 10 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Narzo 10 ve Narzo 10A tamamen yeni telefonlar değiller. Bu cihazlar için Realme 6i ve Realme 3C‘nin Hindistan için yeniden markalanmış ve bazı özelleştirmeler yapılmış versiyonları diyebiliriz. Realme Narzo 10, 6.5 inçlik HD+ bir ekran ve Helio G80 yonga seti ile birlikte geliyor. Cihazın 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Ön ekran tasarımı olarak su damlası çentik kullanılmış. Bu çentikte 16 MP çözünürlüklü f/2.0 diyafram değerine sahip selfie kamera bulunmakta.
Arka tarafta dikey şekilde dizilmiş dörtlü bir kamera kurulumu mevcut. Cihazın 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 119 derecelik geniş açı sunan 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP değerinde B/W filtresi bulunuyor. Narzo 10, USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj olan 18W değerinde hızlı şarja sahip. Batarya kapasitesi ise Realme 6i‘ye benzer olarak 5.000 mAh değerinde olacak.
Realme Narzo 10A, 6.5 inçlik HD+ bir ekran ve Helio G70 yonga seti ile daha uygun fiyatlı bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Arka tarafta 12 MP çözünürlüklü ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP değerinde derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 5 MP çözünürlüklü f/2.4 diyafram aralığına sahip selfie kamera mevcut. Cihazın 5.000 mAh pil kapasitesi korunsa da batarya microUSB üzerinden 10W ile şarj oluyor.
Her iki Narzo 10 serisi cihazda da parmak izi okuyucusu arka tarafta bulunuyor. Ayrıca cihazlarda FM Radyo ve genişletilebilir depolama alanı da mevcut. İki cihazda Android 10 tabanlı Realme UI ile gelecek.
Realme Narzo 10, yeşil ve beyaz renk seçenekleri ile INR11,999 ($158/€146) fiyat etiketi üzerinden 18 Mayıs‘ta satışlara başlayacak. Realme Narzo 10A ise beyaz ve mavi renk seçenekleri ile INR8,499 ($112/€104) fiyat etiketiyle 22 Mayıs‘ta resmi satışlara başlayacak. Her iki cihazda Realme‘nin resmi sitesinden satın alınabilecek.
Akıllı Telefonlar
DxOMark’tan Samsung Galaxy S20+ kamera incelemesi
Bildiğimiz üzere Galaxy S20+, Samsung’un Galaxy S20 ve S20 Ultra arasında konumlanan amiral gemisi modeli. 6.7 inç AMOLED ekran paneli ve 4500 mAh batarya kapasitesi ile öne çıkan cihaz, A.B.D.’de Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi ile sunulurken diğer pazarlarda Exynos 990 işlemci ile sunuluyor. S20+ ve S20 Ultra’yı birbirinden ayıran esas fark ise kamera tarafında göze çarpıyor. S20+ modeli, ana kamera + telefoto kamera + ultra geniş açı + derinlik algılayıcı sensör ile beraber sunulsa da; ana kamera ve derinlik algılayıcı sensör tarafında ciddi farklılıklar var. Bu yazımızda ise DxOMark tarafından puanlanan Galaxy S20+’ın kamera detaylarına değineceğiz ve cihazın DxOMark’ta aldığı skoru paylaşacağız.
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Samsung Galaxy S20+ modelinin kamerası DxOMark tarafından nasıl puanlandı
Galaxy S20+’ın ana kamerası, S20 Ultra modelinden çözünürlük anlamında teknik olarak daha düşük değerlere sahip. Ayrıca iki cihazın da görüntü işleme teknolojileri farklılık gösteriyor. Ayrıca S20+ optik imaj sabitleme yani OIS teknolojisine de sahip. S20+’da tele kamera 64 MP 1/1.72 inç sensöre sahip. Ayrıca S20+’ın 64 MP’lik ana kamerası 3x’e kadar hibrid optik zoom destekleyebiliyor.
Galaxy S20 Ultra ve Galaxy S20+ modellerindeki geniş açı kameralar ise aynı özelliklere sahip. Ayrıca her iki cihaz da portre modu çekimlerde çok başarılı işler çıkarabiliyor ve bokeh efektini sorunsuz olarak uygulayabiliyor.
Video tarafında ise S20+, 8K çözünürlükteki çekimleri 24 Fps kare hızında gerçekleştirebiliyor. Aynı şekilde S20 Ultra modeli de 8K çözünürlükteki çekimleri 24 Fps’de gerçekleştirdiği için bu yönden yine iki cihaz arasında bir fark yok. S20+ modelinde 4K çözünürlükte video çekimi yapmak istediğiniz zaman ise, 30 Fps ve 60 Fps çekim yapma seçeneklerine sahipsiniz. Ayrıca 720p çekimlerde 960 Fps’ye kadar ağır çekim desteği mevcut. HDR10+ desteği ile de renk, kontrast ve dinamik aralık yönünden fazlaca avantaj sağlıyor.
- Ana kamera: 12 MP 1/1.76 inç sensör, 26mm f/1.8 diyagram ve OIS
- Telefoto: 64 MP 1/1.72 inç sensör, 29mm f/2 diyagram ve OIS
- Ultra geniş açı: 12 MP sensör, 13mm f/2.2 diyagram
- Depth: 0.3 MP ToF 3D sensör, f/1.0 diyagram
- LED flaş
- Video: 8K 4320p/24fps, 4K 2160p/60fps (2160p/30fps)
- Exynos 990 işlemci
Galaxy S20’ın DxOMark skoru ise; fotoğraf tarafında 127, video tarafında 100 ve totalde 118 olarak belirlendi. Siz DxOMark puanlarını tutarlı buluyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Vivo iQOO Z1, 3C sertifikası aldı!
MediaTek ve Vivo hakkında son birkaç gündür yeni bir ortaklık söylentisi dolaşıyordu. Bugün ise ortaya çıkan bilgiler bunu doğrular nitelikte. Dimensity 1000+ yonga setinin duyurulmasının ardından şirketin marka elçisi tarafından bu yonga setinin yeni telefonlarında kullanılacağı söylendi. Bunun ardından sadece birkaç saat sonra V1986A model numarası taşıyan gizemli bir Vivo telefon 3C sertifikasında görüntülendi. Bu gizemli telefonun Vivo iQOO Z1 olduğu ise eldeki veriler ile ortaya çıktı.
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Vivo iQOO Z1 hakkında hangi özellikler ortaya çıktı?
Vivo iQOO Z1, ortaya sürülen bu sertifika belgesinin ardından yakın zamanda piyasaya çıkacak gibi görünüyor. Belge, telefondaki 5G desteğinin yanı sıra 44W değerinde hızlı şarjı onaylıyor. Bununla birlikte iQOO Z1 hakkında varsayım yapmak için Dimensity 1000+ yonga setinin bilinen bazı özelliklerine de sahibiz.
iQOO Z1, 5G Ultrasave güç tasarrufu teknolojisi ile birlikte gelecek. Ayrıca telefon, HyperEngine oyun optimizasyonunu da ek bir özellik olarak bulunduracak. Her iQOO markalı telefonda olduğu gibi bunda da özel oyun optimizasyonu ve soğutma sistemi bulunacak. MediaTek Dimensity 1000+ ile birlikte cihazın 144 Hz’e kadar ekran tazeleme hızını destekleyeceğini de söyleyebiliriz. Aynı şekilde Dimensity 1000+ sayesinde HDR10+ ve Mira Vision desteği de telefonda bulunacak. Her ne kadar cihaz hakkında resmi bir onay olmasa da ortaya çıkan belge bu özellikleri doğruluyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi 10X, Google Play Console üzerinde görüntülendi.
Xiaomi‘nin Çin sınırları içerisinde Redmi Note 9 yerine geçmesi beklenen cihazı Redmi 10X, Google Play Console üzerinde görüntülendi.
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Redmi 10X, Note 9’a göre daha zayıf özelliklere sahip olarabilir!
Xiaomi‘nin fiyat performans ürünleriyle karşımıza çıkan Redmi, yeni cihazı Redmi 10X‘i çıkarmaya hazırlanıyor. Note 9‘un Çin pazarındaki versiyonu olması beklenen cihaz geçtiğimiz günlerde Google Play Console üzerinde görüntülendi. Teknik özellik olarak Redmi Note 9 ile aynı olması beklenen cihaz görünüşe göre tam olarak aynı olamayacak. Google Play Console üzerinden ulaşılan teknik özelliklere göre Redmi 10X, Note 9‘un daha düşük özellikli bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Her ne kadar derinlemesine incelenecek kadar teknik özellik ortaya çıkmasa da, bazı konularda ki farklılık hayranların canını sıkabilir.
Bahsettiğimiz en büyük farklardan biri, cihazın işlemci tarafında yaşanıyor. Redmi Note 9 yeni nesil MediaTek Helio G85 kullanırken, Redmi 10X ise ne yazık ki MediaTek G70 işlemcisi ile geliyor. Bu da cihazın 4G olarak piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. 4 GB RAM ile geleceği düşünülen cihazın depolama kısmında Redmi Note 9‘dan farklı bir değere sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Google Play Console üzerinde listelenen Redmi 10X ekran teknolojisi olarak Redmi Note 9 ile aynı. Her hangi bir kamera ve batarya özelliğine de rastlanmayan cihazın, neden Note 9‘dan daha düşük seviye bir telefon olarak geliştirildiği tam olarak bilinmiyor. İlk tahminler, Xiaomi firmasının Çin pazarında daha fiyat-performans nitelikli bir cihaz ile yer almayı istemesi yönünde.