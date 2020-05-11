Realme Narzo 10 ve Narzo 10A tanıtıldı!

Realme uzun zamandır tanıtmasını beklediğimiz Narzo 10 serisini bugün tanıttı. Serinin Narzo 10 ve Narzo 10A isimli iki adet telefonu bulunuyor. Devam eden salgın nedeniyle iki kez ertelenen telefonlar bugün çevrim içi bir lansman ile kullanıcılara sunuldu.

İlginizi çekebilir: Vivo iQOO Z1, 3C sertifikası aldı!

Realme Narzo 10 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Narzo 10 ve Narzo 10A tamamen yeni telefonlar değiller. Bu cihazlar için Realme 6i ve Realme 3C‘nin Hindistan için yeniden markalanmış ve bazı özelleştirmeler yapılmış versiyonları diyebiliriz. Realme Narzo 10, 6.5 inçlik HD+ bir ekran ve Helio G80 yonga seti ile birlikte geliyor. Cihazın 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Ön ekran tasarımı olarak su damlası çentik kullanılmış. Bu çentikte 16 MP çözünürlüklü f/2.0 diyafram değerine sahip selfie kamera bulunmakta.

Arka tarafta dikey şekilde dizilmiş dörtlü bir kamera kurulumu mevcut. Cihazın 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 119 derecelik geniş açı sunan 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP değerinde B/W filtresi bulunuyor. Narzo 10, USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj olan 18W değerinde hızlı şarja sahip. Batarya kapasitesi ise Realme 6i‘ye benzer olarak 5.000 mAh değerinde olacak.

Realme Narzo 10A, 6.5 inçlik HD+ bir ekran ve Helio G70 yonga seti ile daha uygun fiyatlı bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Arka tarafta 12 MP çözünürlüklü ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP değerinde derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 5 MP çözünürlüklü f/2.4 diyafram aralığına sahip selfie kamera mevcut. Cihazın 5.000 mAh pil kapasitesi korunsa da batarya microUSB üzerinden 10W ile şarj oluyor.

Her iki Narzo 10 serisi cihazda da parmak izi okuyucusu arka tarafta bulunuyor. Ayrıca cihazlarda FM Radyo ve genişletilebilir depolama alanı da mevcut. İki cihazda Android 10 tabanlı Realme UI ile gelecek.

Realme Narzo 10, yeşil ve beyaz renk seçenekleri ile INR11,999 ($158/€146) fiyat etiketi üzerinden 18 Mayıs‘ta satışlara başlayacak. Realme Narzo 10A ise beyaz ve mavi renk seçenekleri ile INR8,499 ($112/€104) fiyat etiketiyle 22 Mayıs‘ta resmi satışlara başlayacak. Her iki cihazda Realme‘nin resmi sitesinden satın alınabilecek.