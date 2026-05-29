Akıllı telefon dünyasında amiral gemisi rekabeti tüm hızıyla sürerken, OnePlus cephesinden yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan ve yüksek performansıyla dikkat çeken amiral gemisinin ardından, gözler yeni nesil modelin sunacağı yeniliklere çevrildi. Sektördeki kaynaklardan gelen son bilgiler, yeni cihazın hem ekran teknolojisi hem de kamera yetenekleriyle adından söz ettireceğini gösteriyor. Peki OnePlus 16 özellikleri ve iddia edilen donanım bileşenleri ile amiral gemisi pazarında yeni bir standart belirleyebilir mi?

OnePlus 16 ekran yenileme hızı konusunda sızıntılar bölündü

OnePlus 16 modelinin ekran tarafında sunacağı ekran yenileme hızı, sızıntı dünyasını ikiye bölmüş durumda. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen OnePlus 15 modeli, 165Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelmişti. Geçtiğimiz aylarda Çinli bir sızıntı kaynağı, yeni modelin bu çıtayı daha da yukarı taşıyarak minimum 185Hz tazeleme hızı sunacağını, hatta markanın 240Hz seviyesini hedeflediğini iddia etmişti.

Ancak yeni gelen iddialar, ekran tarafındaki bu beklentileri biraz daha makul seviyelere çekiyor. Farklı bir Çinli kaynağın paylaştığı bilgilere göre, yeni amiral gemisi yine 165Hz ekran yenileme hızıyla yollara devam edecek. Bu durum, cihazın pil tüketimi dengesini korumak adına atılmış stratejik bir adım olabilir. Yüksek ekran yenileme hızları akıcı bir arayüz deneyimi sunsa da yüksek enerji tüketimini beraberinde getiriyor.

Yapay zeka butonu ve 200 Megapiksel telefoto kamera iddiası

Kamera sızıntıları ise yeni amiral gemisinin fotoğrafçılık tarafında ciddi bir değişime gideceğini gösteriyor. Gelen iddialara göre cihazda fiziksel bir yapay zeka butonu yer alacak ve arkada 3x optik zoom yapabilen 200MP çözünürlüğünde bir telefoto kamera bulunacak. Bu sensör, uzak mesafelerdeki detayları kayıpsız bir şekilde yakalamak isteyen kullanıcılar için avantaj sunacaktır.

Öte yandan, önceki söylentilerde cihazın ana kamerasının da 200MP olacağı iddia edilmişti. Son paylaşılan bilgiler ise ana kamerada 50MP çözünürlüğünde bir sensör kullanılacağına işaret ediyor. Lensin diyafram açıklığı ya da kullanılacak sensörün boyutu gibi teknik detaylar ise henüz belirsizliğini koruyor. 50MP çözünürlük, günümüz amiral gemilerinde piksel birleştirme teknolojileriyle oldukça optimize sonuçlar veriyor.

Donanım tarafındaki en şaşırtıcı iddia ise cihazın kalbinde yer alacak işlemci ve batarya kapasitesinde ortaya çıkıyor. Sızıntı kaynağı, telefonun henüz duyurulmamış olan Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro yonga setinden güç alacağını ve 9.000 mAh kapasiteli devasa bir bataryayla geleceğini belirtiyor. Bu batarya kapasitesi, günümüz standartlarının neredeyse iki katı olup, tek şarjla günlerce süren bir kullanım ömrü vaat edebilir.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S26 FE sızdırılan kılıf görselleriyle ortaya çıktı! Yeni akıllı telefon nasıl görünecek?

İlginizi Çekebilir: OnePlus 16 ekran yenileme hızı rekor kıracak!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sızdırılan iddialara göre şekillenen OnePlus 16 özellikleri sizce beklentileri karşılamaya yetecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!