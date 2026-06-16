Alman otomobil devi Volkswagen, IAA Mobility 2025 etkinliğinde yeni elektrikli otomobilini ID.Cross’u tanıttı. Henüz konsept aşamada olan otomobilin 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor ve markanın en ucuz elektrikli SUV’u olacak.
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ID Cross Ne Zaman Satışa Çıkacak?
Volkswagen, yeni geliştirilen ID.Cross^^’yi Avrupa pazarında 2026 yılı sonbaharından itibaren sunacak ve fiyatları yaklaşık 28.000 eurodan başlayacak.
Modelin 2026 yılında tanıtılması ve kısa süre sonra satışa çıkması bekleniyor, seri üretim versiyonu önümüzdeki yaz tanıtılacak.
En Ucuz Elektrikli SUV: 25.000-28.000 Euro Bandı
Volkswagen’in bu modelle amacı, daha uygun fiyatlı elektrikli araçlara yönelen kullanıcıları yakalamak. Beklenen başlangıç fiyatı yaklaşık 25.000 euro bandı olarak konuşuluyor, ancak resmi fiyat 28.000 euro.
Almanya satış fiyatı tüm vergiler dahil 27.000 euronun altından başlıyor ve bu da Türkiye’de sadece %25 ÖTV eklenip satılabileceği anlamına geliyor.
MEB+ Platformu ve Teknik Özellikler
MEB+ platformu üzerinde inşa edilen Volkswagen ID.Cross’ta:
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208 beygir (155 kW) güç üreten tek elektrikli motor
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Gücü ön tekerlere gönderen önden çekişli sistem
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Maksimum hız 175 km/s
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420 kilometreye kadar WLTP menzil.
İki Farklı Batarya Seçeneği
Modelin iki farklı batarya boyutu ile geleceği resmiyet kazandı:
|Batarya
|Kapasite
|Hücre Tipi
|Menzil
|Şarj Hızı
|Küçük
|37 kWh
|LFP
|316 km
|Bilinmiyor
|Büyük
|52 kWh
|NMC
|436 km
|105 kW (24 dakika)
Büyük bataryada şarj hızı 105 kW’a kadar çıkabildiğinden şarj süreleri 24 dakika civarına iniyor.
Boyutlar ve Bagaj Hacmi
Tam bir kompakt SUV olan ID.Cross:
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Uzunluk: 4.153 mm (konseptte 4.161 mm)
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Genişlik: 1.794 mm (konseptte 1.839 mm)
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Yükseklik: 1.581 mm (konseptte 1.588 mm)
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Aks mesafesi: 2.601 mm.
2.601 mm’lik aks mesafesi, MQB platformlu T-Cross’a göre daha geniş bir iç hacim sağlıyor. 475 litrelik bagaj hacmi T-Cross’un yaklaşık 20 litre üzerinde, ön kaputun altında şarj kabloları için 22 litrelik ekstra bir bölme daha yer alacak.
Pure Positive Tasarım Dili
ID.CROSS Concept, Volkswagen’in yeni “Pure Positive” tasarım dilini gösteriyor ve araç rahat, modern ve kent odaklı bir karakter sunuyor.
T-Cross’ın Elektrikli Karşılığı
ID.Cross, boyut ve konum olarak doğrudan T-Cross’ın elektrikli alternatifi olacak şekilde geliştiriliyor. Yaklaşık 4.1 metre uzunluğa sahip model, küçük SUV sınıfında konumlanırken daha geniş iç hacim sunmayı hedefliyor.
Esasen ID.Polo’nun crossover versiyonu olan yeni konsept, gelecek yıl seri üretime geçecek.
İspanya Pamplona Fabrikasında Üretilecek
Elektrikli SUV’un üretim versiyonu önümüzdeki yaz tanıtılacak ve araç, Skoda Epiq ile birlikte Volkswagen’in İspanya Pamplona fabrikasında üretilecek.
APP290 Motor ve Üç Güç Kademesi
Modelin APP290 kodlu elektromotorun 116, 135 ve 211 bg güç sunan üç kademe ile geleceği doğrulandı.
Türkiye’ye Ne Zaman Gelecek?
Bu araç Türkiye’ye ne zaman gelecek derseniz 2026 yılı içerisinde satışa çıkması bekleniyordu.