Volkswagen’in bu modelle amacı, daha uygun fiyatlı elektrikli araçlara yönelen kullanıcıları yakalamak. Beklenen başlangıç fiyatı yaklaşık 25.000 euro bandı olarak konuşuluyor, ancak resmi fiyat 28.000 euro.

Almanya satış fiyatı tüm vergiler dahil 27.000 euronun altından başlıyor ve bu da Türkiye’de sadece %25 ÖTV eklenip satılabileceği anlamına geliyor.