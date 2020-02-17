Realme üç kameralı yeni akıllı telefonunu onayladı!

Realme, giriş seviyesi akıllı telefonu olan C3‘ü bu ayın başında piyasaya sürdü ancak görünüşe göre şirket daha ucuz bir cihaz piyasaya sürmek üzere. RMX2020 model numaralı bir telefon, MT6769 yonga seti ile Bluetooth SIG‘de onaylandı. (Bu yaklaşık üç yıl önce tanıtılan Helio X20)

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Realme yeni telefonu hangi özelliklerde olacak?

Telefon birden fazla kuruluş tarafından onaylandı ve çıkacağı görünüşe göre kesinleşti. Bu yüzden ilgili özellikler Realme‘nin dahili amaçlar için oluşturduğu bir test platformu ile değil dışarıdan yapılan bir test gibi gözükmekte. Elimize geçen bilgiler ve testler gösteriyorki telefonda 5000 mAh büyüklüğünde devasal bir pil olacak. Şarj süresi ve hızlı şarj özelliği ile ilgili ise net bir bilgi bulunmamakta.

Telefonun elimizdeki bir başka özelliği ise kameraları. Telefon bizlere kamera olarak üçlü bir kamera sistemi sunacak. Ana kamera olarak 12 MP büyüklüğünde bir sensör kullanacak. Diğer iki kamerayla ilgili ise , 2 MP değerinde bir makro kamera ve yine 2 MP değerinde derinlik sensörü olacağı düşünülüyor. Listede ayrıca 5 MP değerinde bir selfie kamera ile birlikte 6.5 inçlik Full HD çözünürlüğe sahip ekranda ortaya çıkıyor.

Bu telefon Realme C3‘ün Endonezya versiyonu veya C3i gibi bir şey olabilir. Önümüzdeki haftalarda daha fazla şey öğrenmeyi umuyoruz.