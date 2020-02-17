Akıllı Telefonlar
Realme üç kameralı yeni akıllı telefonunu onayladı!
Realme, giriş seviyesi akıllı telefonu olan C3‘ü bu ayın başında piyasaya sürdü ancak görünüşe göre şirket daha ucuz bir cihaz piyasaya sürmek üzere. RMX2020 model numaralı bir telefon, MT6769 yonga seti ile Bluetooth SIG‘de onaylandı. (Bu yaklaşık üç yıl önce tanıtılan Helio X20)
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Realme yeni telefonu hangi özelliklerde olacak?
Telefon birden fazla kuruluş tarafından onaylandı ve çıkacağı görünüşe göre kesinleşti. Bu yüzden ilgili özellikler Realme‘nin dahili amaçlar için oluşturduğu bir test platformu ile değil dışarıdan yapılan bir test gibi gözükmekte. Elimize geçen bilgiler ve testler gösteriyorki telefonda 5000 mAh büyüklüğünde devasal bir pil olacak. Şarj süresi ve hızlı şarj özelliği ile ilgili ise net bir bilgi bulunmamakta.
Telefonun elimizdeki bir başka özelliği ise kameraları. Telefon bizlere kamera olarak üçlü bir kamera sistemi sunacak. Ana kamera olarak 12 MP büyüklüğünde bir sensör kullanacak. Diğer iki kamerayla ilgili ise , 2 MP değerinde bir makro kamera ve yine 2 MP değerinde derinlik sensörü olacağı düşünülüyor. Listede ayrıca 5 MP değerinde bir selfie kamera ile birlikte 6.5 inçlik Full HD çözünürlüğe sahip ekranda ortaya çıkıyor.
Bu telefon Realme C3‘ün Endonezya versiyonu veya C3i gibi bir şey olabilir. Önümüzdeki haftalarda daha fazla şey öğrenmeyi umuyoruz.
Akıllı Telefonlar
Bütçe telefonu Samsung Galaxy A70e ortaya çıktı!
Orta seviye akıllı telefon üretiminde strateji değiştiren Samsung, bunun karşılığını geçtiğimiz yıl başarılı bir şekilde aldı. Markanın ortaya çıkan yeni modeli Samsung Galaxy A70e ise serinin kırpılmış bir versiyonu olacak.
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Samsung Galaxy A70e, ucuz akıllı telefonlar arasındaki dengeyi değiştirebilir!
Samsung Galaxy A70, özellikle kamera yetenekleri anlamında dikkat çeken bir performans sergiliyordu. Galaxy A70e ise bu modelin daha ucuz bir sürümü olarak düşünülmüş gibi görünüyor. OnLeaks tarafından yayınlanan render görsellerine göre telefonun 6.1 inç boyutlu Infinity-V ekranındaki çerçeveler bir hayli kalın tutulmuş. Bu da Samsung Galaxy A70e’nin görünüm anlamında şaşırtıcı bir etki yaratmayacağını gösteriyor. Ayrıca Galaxy A70’ın ekran altı parmak izi okuma özelliği de bu telefonda yerini arkadaki fiziksel parmak izi sensörüne bırakıyor.
Galaxy A70e’nin kamera tarafı ise tıpkı serinin ana modeli gibi ilgi çekici görünüyor. Üçlü arka kamera dizilimi ile gelen telefonun makro ya da portre çekim özelliklerine sahip olacağı belirtiliyor. Ancak bu kameraların çözünürlükleri ve teknik detayları hakkında varsayımlar haricinde herhangi bir bilgi bulunmuyor. Telefonun üst kısmında 3.5 mm kulaklık girişi görülürken, bağlantı ise microUSB desteği ile sağlanıyor. Günümüzde piyasaya çıkan pek çok telefonun artık USB-C tipi bağlantı kullandığı düşünülürse bu detay da kullanıcılar tarafında can sıkıcı olabilir.
Kırpılmış özelliklerinden dolayı fiyat etiketinin düşük tutulacağı tahmin edilen Samsung Galaxy A70s, her şey yolunda giderse birkaç hafta içerisinde tanıtılacak.
Akıllı Telefonlar
Katlanabilir telefonların ekran değişim ücretleri!
Son dönemlerin popüler teknolojisi katlanabilir telefonlar günden güne daha fazla ilgi çekiyor. Peki olurda katlanabilir telefonunuzun ekranı kırılırsa ne kadar ücret ödeyeceksiniz ? Haberimizde bu sorunun cevabını veriyoruz.
Her geçen gün bir yeni modelilerini gördüğümüz katlanabilir telefonların ekran değişim ücretlerini sizler için listeledik.
Samsung Galaxy Z Flip
Samsung’un tanıttığı katlanabilir telefonlar arasında dikine katlanabilir formdaki ilk akıllı telefonu, ön kısımda 6,7 inç 1080p (2636 x 1080 piksel) çözünürlüğünde Dynamic AMOLED bir ekrana sahip. Arka kısmında ise 116 x 300 piksel çözünürlüğünde 1.06 inç Süper AMOLED bir bildirim ekranı ile geliyor. SamMobile’ın haberine göre 6.7 inç büyüklüğündeki ana ekranın değişim ücreti 499$ seviyelerinde. İkincil ekran değişim ücreti ise tüm arka panel ile birlikte 99$.
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Samsung Galaxy Fold
Samsung’un ilk katlanabilir telefonu olan ve pek çok sorun ile gündeme gelen telefonu Galaxy Fold, 7.3 inç boyutunda 1536 x 2152 piksel çözünürlüklü katlanabilir bir ana ekrana sahip. Galaxy Fold’un ana ekran değişim ücretinin 600$ olmasına karşın ikincil ekran değişim ücreti 139$ olarak belirlendi. Samsung Türkiye, bu model için değişim ücretini henüz listelemedi.
Huawei Mate X
Huawei’nin ilk katlanabilir ekranlı modeli Huawei Mate X, Google servislerinden mahrum olması sebebiyle şuan için sadece Çin için satışta. Model dışa katlanır yapısı sayesinde her konumda aynı ekranı kullanıyor. Tablet modunda 1148 x 2480 piksel çözünürlüğe sahip 6.6 inç boyutlu ekranın değişim ücreti telefonun Çin’de ki satış fiyatının neredeyse yarısı kadar. Huawei Mate X’in ekran değişim ücreti 1100$ olarak biliniyor.
Motorola Razr 2019
Dikine katlanabilir ekran formuna sahip ilk telefon olma özelliğini barındıran Motorola Razr, 6.2 inç boyutunda 876 x 2142 piksel çözünürlüklü OLED bir ekranı üzerinde barındırıyor. Rakiplerine kıyasla uygun fiyatlı bir ekran değişim ücreti sunan modelin ekranı 299$ fiyat ile değiştirilebiliyor.
Akıllı Telefonlar
Motorola, Moto G Power’ın ucuz alternatifi üzerinde çalışıyor!
Motorola, Moto G Power’ın yüksek batarya kapasitesini, ucuz fiyatlı modellere getirmeye hazırlanıyor. Motorola Moto G Power Lite olarak adlandırılan bu cihazda 5.000 mAh pil bulunması bekleniyor.
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Hatırlarsanız, geçen senin batarya kralını hiçbir cihaz yenememişti. Devasa bataryalı bu cihazı şimdi ise 250 dolarlık fiyatla giriş seviyeye geldiğini görüyoruz.
Moto G Power modelinde, Snapdragon 665 işlemci ve 4GB RAM ile birlikte geliyordu. Gerek batarya gerek donanım tarafında eksiksiz bir akıllı telefon olmayı başarmıştı.
İlginç olan şu ki, geçen sene çıkan bir telefonun özellik anlamında kısılmış bir versiyonu olarak, sadece Amerika topraklarında satışa sunulacak.
Moto G Power Lite, özellik bakımından Moto G Play modeliyle benzer özellikler taşıyor olacak. G serisinin sekizinci versiyonu için derinlemesine bir çalışmaya girişildiğini görüyoruz. Çeşitli sertifikasyon merkezlerinden cihazın sertifikaları da halihazırda alınmış durumda.
Federal İletişim Komisyonu’nun açıklamasına göre, Moto G Power Lite modelinde de 5.000 mAh bir batarya kapasitesi bulunacak. Henüz yonga setinin ne olacağı belirlenmese de Snapdragon 665 modülünü görmeyeceğimiz kesin. Daha çok 400 serisi bir işlemci kullanılması muhtemel olacaktır.
Motorola, Lenovo’ya satıldığı tarihten beri eski başarısını yakalamış değil. Moto Mod’larla garip ve ilgi çekici cihazlarını görsek de ayrı satılması ve çok fahiş fiyatlara görmemiz dahilinde başarılı olmuş diyemem.