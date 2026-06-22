Güney Kore bellek çip üreticisi SK Hynix, piyasa değeriyle Samsung Electronics’i geride bırakarak ülkenin en değerli şirketi oldu.

Güney Kore’de uzun yıllardır Samsung Electronics’i temsil eden liderlik değişti. Bellek çipleri üreticisi SK Hynix, hisse fiyatı Pazartesi günü %3,7 yükseldi ve 2,8 milyon won seviyesine ulaştı; bu artışla şirketin piyasa değeri 2.082 trilyon won (yaklaşık 1,3 trilyon dolar) oldu.

Taht değişimi nasıl gerçekleşti?

Aynı gün Samsung Electronics hisseleri %1,4 düştü ve imtiyazlı hisseler hariç piyasa değeri 2.081 trilyon won seviyesine geriledi.

Bu verilerle SK Hynix, Samsung’u sadece 1 trilyon won farkla geride bırakarak Güney Kore’nin en değerli şirketi haline geldi.

SK Hynix, injector ve yapay zekadan kaynaklanan bellek çip talebinden faydalanarak hisselerinde yaklaşık %6 kadar yükseliş gösterdi.

Neden bu geçiş mümkün oldu?

Yapay zeka (YZ) patlaması, ileri bellek çipleri talebini hızla artırdı ve SK Hynix hisselerini birçok yatırımcıya çekti.

SK Hynix, bellek çip satışlarını artırarak piyasa değerini yüzde 89 büyüme gösterdi.

Samsung ise bellek ve mantık çipleri üretiyor, ancak hisse senetlerinde düşüş görüldü.

Şirketlerin karşılaştırması