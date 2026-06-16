Otomotiv lastik sektöründe faaliyet gösteren dev markalara, rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 3 milyar 633 milyon 935 bin 171 TL’lik rekor ceza kesildi. Bu karar, son yılların en büyük cezalarından biri olarak değerlendiriliyor.
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Rekabet İhlali Bulguları: Fiyat Birliği ve İş Gücü Piyasası Müdahalesi
Sektörde fiyat birliği yapıldığı ve iş gücü piyasasına müdahale edildiği tespit edildi. Otomotiv lastik üreticileri ve dağıtıcılarına şu rekabet ihlalleri nedeniyle ceza verildi:
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Fiyatlarda uyumlu eylemde bulunmak (fiyat birliği)
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Bayilere rekabete aykırı kısıtlamalar getirmek
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İş gücü piyasasına yönelik uygulamalar (çalışan ayartmama anlaşmaları).
Firmanın işleyişlerini değiştirmeleri için 3 ay süre tanındı. Kurum, pazarın işleyişini bozduğu belirlenen şirketlere, bayilik sistemlerini ve çalışma usullerini düzeltmeleri için 3 ay süre tanıdı.
En Yüksek Ceza Brisa’ya: 1 Milyar 19 Milyon TL
Soruşturma sonucunda belirlenen rekabet ihlalleri nedeniyle şirketlerin büyüklüklerine ve ihlal derecelerine göre kesilen cezaların dağılımı şu şekilde:
|Marka
|Ceza Tutarı
|Brisa
|1.019.019.577 TL (1 milyar 19 milyon)
|Goodyear
|672.292.698 TL (672 milyon)
|Continental
|397.000.000 TL (397 milyon)
|Hankook
|361.000.000 TL (361 milyon)
|Pirelli
|292.000.000 TL (292 milyon)
|Prometeon
|206.000.000 TL (206 milyon)
|Michelin
|185.000.000 TL (185 milyon)
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Rekabet Kurumu tarafından şirkete toplam 1 milyar 19 milyon 69 bin 577 TL idari para cezası verildiğini duyurdu.
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ise KAP’a yaptığı açıklamada, Rekabet Kurumu tarafından üç ayrı ihlal başlığı kapsamında toplam 672,3 milyon TL idari para cezasına çarptırıldığını duyurdu.
7 Lastik Üreticisine Dev Ceza
Rekabet Kurumu, otomotiv lastiği üreticileri ve dağıtıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı ve 7 lastik üreticisine toplam 3,6 milyar liralık ceza kesti.
Yerli lastik markası Petlas’a ise yaklaşık 397 milyon TL idari para cezası kesildi.
Rapor ve Karar Detayları
Rekabet Kurulunca, otomotiv lastik üreticileri ve dağıtıcılarına 3 milyar 633 milyon 935 bin 171 lira para ceza verildi.
Karar, sektörde rekabet ihlallerine karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
İhlal Başlıkları ve Detaylar
Goodyear için üç ayrı ihlal başlığı:
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Fiyatlarda uyumlu eylem: 483 milyon 69 bin 624 TL
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Bayilere rekabete aykırı kısıtlamalar: 21 milyon 62 bin 500 TL
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İş gücü piyasasında rekabete aykırı bilgi paylaşım ve çalışan ayartmama anlaşmaları: 168 milyon 73 bin 174 TL
Toplam: 672 milyon 292 bin 698 TL.
Otomotiv Lastik Sektöründe Uzun Süredir Devam Eden İnceleme
Otomotiv lastik sektöründe uzun süredir devam eden geniş kapsamlı incelemelerini tamamlayan Rekabet Kurumu, pazarın dev markalarına rekor bir ceza kesti.
Soruşturma sonucunda belirlenen ihlaller nedeniyle şirketlere bayilik sistemlerini ve çalışma usullerini düzeltmeleri için 3 ay süre tanındı.