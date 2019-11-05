Realme, Hindistan’da 5.2 milyon satış rakamına ulaştı!

Oppo’nun alt şirketlerinden biri olan Realme yine kendini kanıtlamayı başardı. Toplamda 5.2 milyon satış rakamını Hindistan sınırlarında elde etmeyi başardı.

İlginizi çekebilir: Oppo RX17 Pro – Sizin Yorumunuz (Özgün Mengüş)

Geçen ay dünya çapında 17 milyon satış rakamı elde ettiğini açıklaya firma, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde global sevklerinde bu rakamı elde etti. Şu sıralar Hindistan’da festival sezonu yaşanıyor. Buna göre iki gün sürecek festivalda elde edilen rakamların böylesine yüksek olması başarı olarak değerlendirilebilir.

Çinli telefon üreticileri geçen yılın aynı dönemine oranla %16 büyüme rakamı elde ettiklerini açıkladılar. En büyük satışı da FlipKart üzerinde Hindistanda yakaladıklarını da eklediler. Realme, ilk akıllı cihazını geçen sene Realme 1 olarak adlandırarak piyasaya sürmüştü. Toplamda firma farklı marketler üzerinde 16 akıllı telefon satışa sürdü. En son sahalarda gördüğümüz ise X2 ve bayrak gemisi modeli olan X2 Pro oldu.

Firma, odak noktasını sadece telefon sektörüyle sınırlı tutmayıp farklı sektörlere de yönelmeyi hedefliyor. Şirket, kablosuz kulak içi kulaklık ve harici bataryaları da geçtiğimiz ay duyurmuştu. 20 Kasım’da Realme’nin ilk spor takip cihazını duyurması bekleniyor.