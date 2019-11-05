Akıllı Telefonlar
Realme, Hindistan’da 5.2 milyon satış rakamına ulaştı!
Oppo’nun alt şirketlerinden biri olan Realme yine kendini kanıtlamayı başardı. Toplamda 5.2 milyon satış rakamını Hindistan sınırlarında elde etmeyi başardı.
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Geçen ay dünya çapında 17 milyon satış rakamı elde ettiğini açıklaya firma, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde global sevklerinde bu rakamı elde etti. Şu sıralar Hindistan’da festival sezonu yaşanıyor. Buna göre iki gün sürecek festivalda elde edilen rakamların böylesine yüksek olması başarı olarak değerlendirilebilir.
Çinli telefon üreticileri geçen yılın aynı dönemine oranla %16 büyüme rakamı elde ettiklerini açıkladılar. En büyük satışı da FlipKart üzerinde Hindistanda yakaladıklarını da eklediler. Realme, ilk akıllı cihazını geçen sene Realme 1 olarak adlandırarak piyasaya sürmüştü. Toplamda firma farklı marketler üzerinde 16 akıllı telefon satışa sürdü. En son sahalarda gördüğümüz ise X2 ve bayrak gemisi modeli olan X2 Pro oldu.
Firma, odak noktasını sadece telefon sektörüyle sınırlı tutmayıp farklı sektörlere de yönelmeyi hedefliyor. Şirket, kablosuz kulak içi kulaklık ve harici bataryaları da geçtiğimiz ay duyurmuştu. 20 Kasım’da Realme’nin ilk spor takip cihazını duyurması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi CC9 Pro resmen tanıtıldı! 5 kameralı canavar piyasada!
Xiaomi, bugün şirketin merkezi olan Çin’de yapmış olduğu bir basın toplantısıyla Mi CC9 Pro’nun tanıtımına ev sahipliği yaptı. Daha önceden de cihazla ilgili birçok sızıntı yayınlanmıştı ve resmi duyuruda bu dedikoduları doğrular nitelikte oldu.
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Xiaomi, yaptığı dev lansmanla birlikte arka tarafında beş kameranın yer aldığı ana kamerası 108MP olan telefonunu duyurmuş oldu. Mi CC9 Pro’nun donanım tarafını Snapdragon 730G işlemcisi gücünü veriyor. Bu demek oluyor ki iki çekirdeği 2.2GHZ sahip güçlü yapıya sahip altı çekirdekli bir işlemciyle karşı karşıyayız. Bu performans rakamları Snapdragon’un 865 serisi işlemcilerini ikiye katlayacağı anlamına gelebilir.
Ekran tarafında ise, 6.47 inç Super AMOLED panelin tercih edildiği cihazda Full HD+ çözünürlük ve 19.5:9 ekran gövde oranı bulunuyor. Uçtan uca kavisli bir ekran tercih edilen cihazda damla çentik ve çentik içerisinde 32MP f/2.0 öz çekim kamerası yer alıyor.
Cihaz hakkında en çok konuşulan nokta şüphesiz ki arka tarafta yer alan kamera kurulumu olacaktır. İki flash LED’le birlikte beş lensin bulunduğu telefon tüm sevenlerini mutlu etmeyi hedefliyor.
108MP kamera, Samsung’un geliştirmiş olduğu ISOCELL Bright HMX sensörünü kullanıyor. Koreli firma bu lensi ilk olarak yine Xiaomi’nin bir cihazı olan Mi Mix Alpha’da kullanmaya başlamıştı.
Xiaomi, bu cihazla birlikte dünyanın ilk f/1.7 8P lensini tanıtmakla birlikte bununla gurur duyuyor. Bununla birlikte 1/1.33 inç sensör, süper detaylı fotoğraflar çekmenize ve kusursuz düşük ışık performansı sağlayabiliyor. Ayrıca telefoto lens kamerada optik imaj sabitleme desteğinin bulunduğu 5x optik zoom teknolojisi 50x dijital zoom’a kadar çıkabiliyor.
Xiaomi, ultra geniş açı sensöründe 117 derece açı görüntüyü 20MP sensörle birlikte iletebiliyor. Kurulumun merkezinde ise 2-10cm boyutlarında makro lens bulunuyor. Kameralar birlikte, 1.5cm mesafeye kadar yakın çekim yapabilme imkanı sunabiliyor.
Portre modu için beş kamerada yer alan 2MP derinlik sensörü kullanılmıyor. Bunun yerine daha iyi performans sunan 2x zoom yapabilen 12MP telefoto kullanılıyor.
Mi CC9 Pro’nun batarya tarafında 5.260 mAh kapasiteye sahip otuz dakikada %58, 65 dakikada %100 doluluk oranına erişebilen bir donanım tercih edilmiş. 30W PD hızlı şarj desteği sunan telefonda Android 9 Pie ile çalışan MIUI 11 kullanılıyor. Üç renk seçeneğiyle piyasada göreceğimiz cihazın Şafak Yeşili, Buzul Beyazı, Geceyarısı Siyahı renkleriyle satın alabiliyorsunuz.
Mi CC9 Pro, Çin’in yerel saatine göre bugün akşam beşte iki hafıza seçeneğiyle Çin pazarında piyasaya sunuluyor. 6/128GB modeli 400 dolar, 8/256GB cihazın ise 440 dolar fiyat etiketine sahip olacak.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 6 ve 6T, Android 10 tabanlı OxygenOS’u almaya başladı!
OnePlus 6 ve 6T firmanın geçen sene piyasaya çıkardığı cihaz modelleri arasında yer alıyor. Bu cihazlar, altı aylık dilim aralıklarında şirketin kullanıcılara sunduğu telefonlar. Firma ise bilindiği üzere Android güncellemelerini olabildiğince hızlı göndermeye çalışıyor.
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Android görünüş ve hissiyatını yakından deneyimleme ve OxygenOS’un getirmiş olduğu özelliklere sahip olabiliyorsunuz. Saf arayüze yakın bir kullanım şekli sunan telefon arayüzleri yaratan şirket, Android 10’u 6 ve 6T cihazları için yayınlamaya başladı bile.
Yeni güncelleme, gizlilik için lokasyon izinleri, yuvarlatılmış yeni ikon dizaynları ve yeni navigasyon hareketlerinin dahil olduğu Android 10 güncellemesi içerisinde geliyor. Bazı özel fonksiyonlar, Ortam ekranı ve Oyun Güçlendirici gibi seçenekler içinde geliştirmeler mevcut durumda. Kasım ayı güvenlik yaması ve daha fazlası da yeni güncellemeyle birlikte OnePlus kullanıcılarına ulaşmış olacak.
Ek olarak, güncelleme OTA üzerinden kullanıcılara gönderiliyor. Yükseltmenin ilk olarak bir grup kullanıcıya açılması bekleniyor. Her şey yolunda giderse, kademeli olarak dağıtılmaya devam edilmesi bekleniyor. Firma, güncelleme için basın konferansı yapacağının da sözünü verdi. Yukarıda yer alan görselden, gelen güncellemenin tüm detaylarına ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 8T, 18W hızlı şarj desteğiyle gelecek!
Redmi Note 8T, giriş seviyesi akıllı telefon modelleri içerisinde en donanımlı oyuncu olma rolünü kapmaya geliyor olabilir. Bununla birlikte, netleşen ilk detaylar 18W hızlı şarjı desteklemesiyle ilgili oldu.
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Giriş seviyesi akıllı telefonlar arasına girmesi beklenen Note 8T, bayrak gemisi modellere benzer özellikler ve epeyce güçlü bir donanıma sahip. Giriş ve orta seviye akıllı telefonlarda gördüklerimiz hakkında konuşmak gerekirse bu konuda öncelikli olarak yer alacak cihaz ailesi tabiki Redmi olur. Düşük fiyata yüksek performans ve kalite vadeden modeller üretmeyi hedefleyen Xiaomi’nin alt markası şimdiye kadar çok iyi iş başardı.
Markalardan gelen uygun fiyatlı modeller tüm piyasayı çevrelemiş hale gelmiş durumda ve bu durum sürecek. Tahmin edersiniz ki bu markalardan biri de Xiaomi. Redmi Note 8T ile geçen günlerde Taiwan NCC sertifikasını almıştı. İlk kez cihazı orada görme şansı elde etmiştik.
Öncesinde edindiğimiz bilgiler dahilinde diyebiliriz ki Redmi Note 8T 6.3 inç ekran 2340x1080p çözünürlüğe sahip olacak. Kasasının altında ise Qualcomm’un Snapdragon 665 işlemcisinden gücünü alacak. Ek olarak cihazın RAM kapasitelerinin 4GB ve 6GB olarak iki opsiyonlu olarak tercih edebilirsiniz.
Fotoğrafçılık tarafında ise, Redmi Note 8T’de dört kameralı bir kurulum modeli benimsenecek. Bunlar 48MP ana kamera + 8MP ultra geniş + 2MP geniş + 2MP bokeh bulunuyor. Aynı zamanda, ön kamerada ise 13MP bir sensör tercih edilmiş. Böylece daha pürüzsüz fotoğraflar çekmeniz sağlanıyor.
Son olarak, bu telefonun pil kapasitesi toplamda 4.000mAh olacak. Artık günümüzde orta seviyede konumlandırılmış hemen hemen tüm cihazlarda bu tercihin yapıldığını görüyoruz. Son olarak en başta söylemiş olduğumuz 18W hızlı şarj desteğinin sertifikasyon merkezi tarafından onaylandığını tekrar belirtmiş olalım. 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A çıkış cihazdan alınabiliyor. Ayrıca çıkış gücünün haricinde NFC teknolojilerini de barındırdığını söylemek lazım.
Cihazın çıkış tarihi henüz net değil, Avrupa pazarındaki isimlendirmesi de mevcut değil. İlerleyen tarihlerde detaylar gelmeye devam edecek.