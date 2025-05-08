Bu videoda Samsung’u orta segmente konumlandırdığı A Serisi’nin A26 modeline göz atıyoruz. Samsung Galaxy A26, fiyat tarafında çok tartışılan modellerin başında geliyor.

Galaxy A26, tasarım anlamında serinin diğer modelleriyle benzerlik gösterse de, damla çentikli ekranı, kalın ekran çerçevesi, mono hoparlörü e kutu içeriğinden çıkmayan şarj aleti gibi eksik kalan noktaları bulunuyor. Exynos 1380 işlemcisi, büyük ekranı, 50 MP ana kamerası ve 5000 mAh boyutundaki bataryasıyla genel kullanıma uygunken Andoroid 15 tabanında One UI 7 yazılımıyla güncel yazılımla geliyor. Ayrıca bu telefonun 6 sene güncelleme alacak olması en önemli noktası.

Peki siz Samsung Galaxy A26 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce satıldığı 14.500 TL’ye alınır mı, yoksa Galaxy A Serisi’nden bir başka modele ya da bir başka marka model telefona mı bakmalı? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#Samsung #SamsungGalaxyA26 #GalaxyA26