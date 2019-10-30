Sizin Yorumunuz
Oppo RX17 Pro – Sizin Yorumunuz (Özgün Mengüş)
Oppo RX17 Pro kullanıcısı olan Özgün Mengüş Sizin Yorumunuz serimizde Aydoğan ile beraber telefonun artılarını ve eksilerini bizlere aktarıyor.
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Normalde Oppo R17 Pro olarak yani Çin versiyonu olarak satın aldığı telefonda anakart sorunu yaşayan Özgün, ardından telefonun anakartını Oppo RX17 Pro ile değiştirerek global versiyona geçiş yapmayı başarmış.
Bu videoda da bizlere cihazın artıları, eksileri ve özelliklerini objektif bir şekilde aktarıyor. Bakalım Özgün’e göre RX17 Pro’nun avantajları ve dezavantajları nelermiş. Hep beraber görelim…
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi 9T Pro – Sizin Yorumunuz (Bilal Akbaş)
Xiaomi Mi 9T Pro ile yeni bir Sizin Yorumunuz bölümü ile karşınızdayız. 18 yaşındaki Bilal Akbaş Honor 7 sonrası geçtiği Mi 9T Pro deneyimini aktarıyor.
Bilgisayar Programcılığı bölümünde okuyan Bilal Akbaş, iki aylık Mi 9T Pro deneyiminde beğendiği ve beğenmediği noktaları sıralıyor.
Sizin Yorumunuz
GoPro Fusion – Sizin Yorumunuz (Cem Targay – Havalandır)
GoPro Fusion ile 360 derecelik çekimler ve kurgusunu yapan, drone pilotu ve birçok GoPro modellerini kullanmış Cem Targay sizin yorumunuz serimize katıldı.
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Havalandır Instagram; https://www.instagram.com/havalandir/
Özellikle 360 derecelik çekimler için en ideal kamera konumunda olan GoPro Fusion aktif kullanıcısı olan Cem’in Fusion hakkındaki olumlu ve olumsuz yanları, aynı zamanda kullanım detayları için görüşlerini HWP ekranlarında paylaşıyor.
İyi seyirler..
Sizin Yorumunuz
Samsung Galaxy S7 – Sizin Yorumunuz (Kenan Yavuzarslan)
Samsung Galaxy S7 kullanıcısı olan Kenan Yavuzarslan, 2019 yılında halen S7 kullanmanın artılarını ve eksilerini aktarıyor.
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Samsun’dan ofisimizi ziyaret eden Kenan Bey, Samsung Galaxy S7 ile beraber bazı aksesuarlarını da kullanıyor. S7 ailesinin piyasaya çıktığı dönemden bu güne ilk zamanlarda satın alarak kullanan Kenan Bey, telefondaki 3 yıl 4 aylık sürecini aktarıyor.
İyi seyirler…