Redington Türkiye, Azerbaycan’da açtığı yeni ofisiyle CIS bölgesindeki varlığını güçlendiriyor. Sürdürülebilir büyüme hedeflerinin bir parçası olarak hayata geçirilen ve bölgenin dijital dönüşümüne katkı sağlamayı amaçlayan bu stratejik adımın lansmanı, 7 Mayıs tarihinde Four Seasons Bakü Oteli’nde düzenlenen özel bir etkinlikle gerçekleştirildi.

Redington Türkiye, sürdürülebilir büyüme stratejisi kapsamında Kazakistan’ın ardından Azerbaycan’da da yeni bir ofis açtı. 40’tan fazla pazarda faaliyet gösteren ve 290’dan fazla teknoloji markasının distribütörlüğünü üstlenen Redington Grubu, Türkiye’deki başarısını CIS bölgesine taşımayı hedefliyor. Redington Türkiye & CIS, Azerbaycan pazarına yeni ofisiyle güçlü bir giriş yaparak bölgedeki teknoloji ekosistemine önemli katkılar sağlamaya hazırlanıyor.

Redington Türkiye, Azerbaycan’da yerel varlığını güçlendiriyor

Türkiye’de önemli başarılara imza atan ve istikrarlı büyümesini sürdüren Redington Türkiye, şimdi ise Azerbaycan’daki son kullanıcılara teknoloji ihtiyaçlarına en uygun yazılım çözümlerini iş ortakları aracılığıyla sunmayı hedefliyor. Azerbaycan ofisi ile bölgenin önemli potansiyelini değerlendirmeyi ve yerel ihtiyaçları karşılamak üzere global tecrübe ile yerel hizmetleri birleştirmeyi amaçlıyor.

Azerbaycan’da yerleşik, her geçen gün büyüyen uzman kadrosu ile Redington, dağıtımını üstlendiği global markaların Siber Güvenlik, Sunucu, Veri Depolama, Veri Koruma ve Analitik çözümlerini iş ortakları aracılığıyla son kullanıcılara sunacak. Çok yakın zamanda Bulut Bilişim çözümleriyle de bölgedeki portföyünü genişletecek olan Redington Türkiye, Arctera, Cohesity, Mastercard, Kehua Technology, Automind, Qlik, EDB, Pure Storage, Kaytus, Vast Data, Eviden, Binalyze, Sangfor, Corelight, Tripwire / Fortra, Red Hat, SAS, PTC, DTEN ve ZOOM gibi dünya çapında önde gelen teknoloji markaları ile yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.

Yeni açılan ofis bünyesindeki Redington Azerbaycan Akademi, Azerbaycan bilişim ekosisteminin teknik uzmanlık seviyesini yükseltmeyi ve dijital dönüşüm süreçlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Redington’un global çözümleri, büyük kurumsal müşterilerden KOBİ’lere kadar her ölçekteki işletmenin ihtiyaçlarını karşılamaya hazır durumda.

Açılış etkinliği teknoloji liderlerini bir araya getiriyor

Azerbaycan’daki açılış lansmanı, 7 Mayıs tarihinde Four Seasons Bakü Oteli’nde düzenlenen özel bir etkinlikle gerçekleştirildi. Etkinlikte Redington yöneticileri, global teknoloji markalarının bölgesel üst düzey temsilcileri ve bölgedeki iş ortakları bir araya gelerek yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.. Etkinlik yapılan iş geliştirme toplantılarının ardından keyifli bir gösteri ve canlı müzik eşliğindeki gala yemeği ile sona erdi

Etkinliğe, Redington Türkiye & CIS Genel Müdürü Bora İncir ile Redington Türkiye, CIS ve Afrika Bölge Müdürü Serkan Çelik de katıldı. Redington Türkiye & CIS Genel Müdürü Bora İncir, Azerbaycan ekibini de tanıttı. Ekipte, Redington’un CIS Bölge Müdürü Abdullah Doğanay ve Redington Azerbaycan Ülke Müdürü Jalal Sadikhov yer alıyor.

Bora İncir: “Türkiye’de elde ettiğimiz başarıyı Azerbaycan’a taşıyoruz.”

Azerbaycan’da kalıcı ve güçlü bir büyüme yakalamayı hedeflediklerini belirten Redington Türkiye & CIS Genel Müdürü Bora İncir, “Türkiye’de elde ettiğimiz güçlü büyüme ve başarıyı Azerbaycan başta olmak üzere tüm CIS bölgesine taşımayı hedefliyoruz. Global tecrübemizi yerel hizmet anlayışıyla birleştirerek Azerbaycan’daki iş ortaklarımız aracılığıyla bölgedeki teknoloji ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sağlayacağız. Azerbaycan’da açtığımız ofis, bölgeye verdiğimiz stratejik önemin bir göstergesidir. Yatırımlarımızı artırmaya devam ederek bölgedeki büyüklüğümüzü daha da güçlendireceğiz.” dedi.