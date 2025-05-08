Oyun tutkunları için yılın en heyecan verici dönemlerinden biri geldi çattı. Peki siz de sevdiğiniz oyunlara daha uygun fiyatlarla sahip olmanın yolunu mu arıyorsunuz? PlayStation Store üzerinde başlayan dev kampanya, oyunculara büyük fırsatlar sunuyor. Peki bu PlayStation indirimli oyunlar neler? Hangi yapımları kapsıyor?

PlayStation Store indirimleri başladı! İşte fiyatı düşen oyunlar! (Mayıs 2025)

PlayStation Store, Türkiye’deki oyunseverler için oldukça cazip bir kampanyaya daha imza attı. Dijital oyun mağazası, hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sahiplerini ilgilendiren geniş kapsamlı bir PlayStation indirim dönemi başlattı.

Kampanya kapsamında dikkat çeken oyunlar arasında “The Crew Motorfest”, “Resident Evil 4 Remake” ve “Avatar: Frontiers of Pandora” gibi popüler yapımlar da yer alıyor. Özellikle yarış severlerin radarında olan “The Crew Motorfest”, %70’e varan indirimle dikkat çekiyor.

Standart sürüm 374,70 TL’ye gerilerken, çapraz platform paketi ise 563,70 TL’ye alınabiliyor. Yani hem PS4 hem PS5’te oynanabilen sürüm büyük bir avantajla karşımıza çıkıyor. Bu da onu PlayStation Store indirimli oyun listesinin en çok tercih edilenlerinden biri haline getiriyor.

İşte PlayStation Store indirimli oyunlar tablosu!

İşte PlayStation Store indirimli oyunlar tablosu:

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı The Crew Motorfest 1.879 TL 563,70 TL %70 Resident Evil 4 1.399 TL 699,50 TL %50 Avatar: Frontiers of Pandora 1.879 TL 620,07 TL %67 Assassin’s Creed Mirage 1.749 TL 699,60 TL %60 Ghost of Tsushima: Director’s Cut 699 TL 349,50 TL %50 UFC 5: Ultimate Edition 4.000 TL 1.600 TL %60 Silent Hill 2: Deluxe Edition 2.799 TL 1.819,35 TL %35 Resident Evil Remake Trilogy 3.149 TL 1.731,95 TL %45 God of War Ragnarök 1.099 TL 769,30 TL %30 Hogwarts Legacy 1.299 TL 779,40 TL %40 Spider-Man: Miles Morales 789 TL 394,50 TL %50 The Last of Us Part I 1.099 TL 769,30 TL %30 Cyberpunk 2077 799 TL 359,55 TL %55 FIFA 23 999 TL 499,50 TL %50 Elden Ring 799 TL 559,30 TL %30 Call of Duty: Modern Warfare II 1.499 TL 749,50 TL %50 Dying Light 2 Stay Human 799 TL 319,60 TL %60 Final Fantasy XVI 1.849 TL 1.204,85 TL %35 Watch Dogs: Legion 699 TL 174,75 TL %75 Far Cry 6 749 TL 224,70 TL %70

Ubisoft’un geniş açık dünyasında geçen “Avatar: Frontiers of Pandora” oyunu da %67 oranında indirime girdi. 1.879 TL’lik etiket fiyatı 620,07 TL’ye kadar geriledi. Bu oyun da PlayStation indirimli oyun listesindeki en yeni seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

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PlayStation Store üzerinde başlatılan “Üst Düzey Tasarruflar” kampanyası kapsamında yaklaşık 2.500’e yakın oyun ve ek içerik indirimli fiyatlarla sunuluyor. Kampanya, 7 Mayıs ile 21 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bu süre zarfında kullanıcılar, geniş bir yelpazeye yayılan oyunlarda %70’e varan indirim fırsatlarından yararlanabilecek. Aksiyon, RPG, yarış, korku ve daha birçok türde öne çıkan yapımlar, dijital kütüphanesini genişletmek isteyen oyuncular için cazip bir seçenek haline geliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? PlayStation Store üzerinden yaptığınız son alışveriş hangisiydi? Yeni indirim kampanyaları hakkında ne gibi beklentileriniz var? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!