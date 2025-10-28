Realme, akıllı telefon dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Peki, yeni Realme GT 8 ve Realme GT 8 Pro modelleri kullanıcıya neler sunuyor? Tasarım, performans ve kamera deneyimi açısından farkları neler? Gelin, bu iki telefonu hikayeleştirerek detaylıca inceleyelim.

Realme GT 8 özellikleri neler?

Realme GT 8, kullanıcıyı ilk bakışta zarif hatları ve modern renk seçenekleriyle karşılıyor. Beyaz, mavi ve yeşil renklerde sunulan telefon, özellikle yeşil modelinde mikro dokulu arka yüzeyiyle farklı bir his veriyor. Cihaz, 6.79 inç büyüklüğündeki AMOLED LTPO ekranıyla oyun ve medya deneyiminde etkileyici bir performans sunuyor. 144Hz yenileme hızı ve 2.000 nit parlaklık ile hem içerik tüketimi hem de açık hava kullanımı oldukça konforlu.

Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemciden alan GT 8, 12GB veya 16GB RAM ile birlikte çoklu görev ve yüksek performans gerektiren oyunlarda sorunsuz bir deneyim sağlıyor. 7.000 mAh kapasiteli bataryası ve 100W hızlı şarj desteğiyle 45 dakikada tam dolum mümkün, bu da gün boyu kullanım için yeterli bir enerji sağlıyor. Yazılım tarafında Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 arayüzü, Ricoh iş birliği ile geliştirilmiş renk filtreleri ve çekim modlarıyla fotoğraf deneyimini zenginleştiriyor.

Kamera tarafında GT 8, 50MP ana sensör, 50MP telefoto ve 8MP ultra geniş açı ile günlük fotoğrafçılık ve sosyal medya paylaşımı için ideal bir çözüm sunuyor. Ricoh’un renk işleme teknolojisi sayesinde çekimler doğal ve canlı renklerle öne çıkıyor.

Realme GT 8 Pro özellikleri neler?

Realme GT 8 Pro, GT 8’in sunduğu tüm güçlü özellikleri alıp bir adım öteye taşıyor. 50MP Ricoh ana kamera, 200MP periskop telefoto lens ve 50MP ultra geniş açı lens ile profesyonel seviyede fotoğraf çekimi mümkün. Beş farklı çekim modu ve Ricoh renk filtreleri, kullanıcıya yaratıcı özgürlük sunuyor.

Tasarımda fark yaratan GT 8 Pro, değiştirilebilir kamera adasıyla öne çıkıyor. Kare, yuvarlak veya robotik tasarımlarla telefon kişiselleştirilebiliyor. Ayrıca 3D yazıcı ile kendi tasarımını üretme imkanı sunması, kullanıcıya eşsiz bir deneyim vadediyor. 6.79 inç AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 4.000 nit maksimum parlaklık, oyun ve multimedya performansını destekliyor.

Gücü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ve 16GB RAM ile artırılan GT 8 Pro, 1TB’a kadar depolama ve 7.000 mAh batarya ile uzun süreli kullanım sağlıyor. Kablosuz şarj desteği ve 120W hızlı şarj, Pro modeli bir adım öne çıkarıyor. IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları ile su ve toza karşı dayanıklılığı da kullanıcıya güven veriyor.

Realme GT 8 ve GT 8 Pro fiyatları ne kadar?

Realme GT 8 serisi Çin pazarında rekabetçi fiyatlarla satışa sunuldu. Türkiye fiyatları henüz netleşmemiş olsa da, lansman fiyatları ve donanım özellikleri göz önüne alındığında orta-üst segment kullanıcıları için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. İşte resmi Çin fiyatları:

Model RAM / Depolama Fiyat Realme GT 8 12GB / 256GB 2.899 CNY (~$407) Realme GT 8 16GB / 512GB 3.599 CNY (~$505) GT 8 Pro 12GB / 256GB 3.999 CNY (~$562) GT 8 Pro 16GB / 1TB 5.199 CNY (~$730)

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Realme GT 8 ve Realme GT 8 Pro Türkiye pazarında fiyat/performans dengesi ile beklentileri karşılayabilir mi? Yeni özellikler ve tasarım değişiklikleri sizce kullanıcıları tatmin edecek mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!