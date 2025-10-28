Redmi K90 Pro Max resmen tanıtıldı. Xiaomi’nin “amiral gemisi katili” olarak konumlandırdığı bu yeni model, sadece donanımıyla değil, ses teknolojisiyle de akıllı telefon dünyasında yeni bir dönem başlatıyor. İşte Bose ses sistemli ilk telefon olan Redmi K90 Pro Max özellikleri ve fiyatı.

Redmi K90 Pro Max özellikleri neler?

Xiaomi’nin alt markası Redmi, yeni nesil performans cihazı Redmi K90 Pro Max ile sınırları zorluyor. Tasarımdan ses deneyimine, işlemciden batarya teknolojisine kadar her alanda “üst segment” bir anlayışla geliştirilen bu model, markanın bugüne kadarki en iddialı telefonu olarak gösteriliyor.

Cihaz, ilk bakışta devasa 6,9 inç OLED ekranı ile dikkat çekiyor. Ekran, 2.608 x 1.200 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3.500 nit tepe parlaklık değerleriyle adeta bir sinema perdesi deneyimi sunuyor. Ekran koruması ise Xiaomi’nin kendi geliştirdiği Dragon Crystal Glass ile sağlanıyor.

Ekranın üst kısmında 32 MP’lik selfie kamerası ince bir delik içerisinde yer alırken, alt kısımda 3D ultrasonik parmak izi sensörü bulunuyor. Ayrıca cihaz, IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılığını resmî olarak kanıtlamış durumda.

Redmi K90 Pro Max’i rakiplerinden ayıran en dikkat çekici özelliklerden biri ise ses sistemi. Bu model, akıllı telefon dünyasında bir ilk olan Bose destekli 2.1 kanal ses sistemi ile donatılmış. Üst ve alt kısımdaki çift hoparlörlere ek olarak, cihazın arka kısmında yer alan bağımsız bir woofer sistemi bulunuyor.

Bu yapı, ses deneyimini sinema kalitesine taşıyarak, güçlü bas frekansları ve derin detaylı bir ses sahnesi sunuyor. Xiaomi, bu sistemin “sektörün en yüksek ses doğruluğu ve bas performansını” sunduğunu iddia ediyor.

Performans tarafında Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle donatılan cihaz, 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçenekleriyle geliyor. Bu donanım, oyunlarda ve yüksek işlem gücü gerektiren görevlerde neredeyse bilgisayar seviyesinde bir performans sağlıyor. Soğutma tarafında gelişmiş bir buhar odası sıvı soğutma sistemi kullanılarak uzun süreli kullanımda bile yüksek kararlılık elde edilmiş.

Batarya tarafında ise Xiaomi, adeta sınırları aşmış durumda. Cihazda 7.560 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya bulunuyor. Bu dev pil, 100W kablolu, 50W kablosuz ve hatta 22,5W ters kablosuz şarj desteği sunuyor.

Böylece Redmi K90 Pro Max sadece kendini değil, başka cihazları da şarj edebiliyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 16 tabanlı HyperOS 3 işletim sistemiyle gelen cihaz, hem hız hem de arayüz tarafında kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Kamera tarafında da yine üçlü bir 50 MP sistemi bizleri karşılıyor. Ana kameraya 50 MP’lik periskop telefoto sensör (115 mm odak uzaklığı, 5x optik zoom) ve 50 MP ultra geniş açı kamera eşlik ediyor. Bu sistem sayesinde cihaz, hem uzak çekimlerde hem de geniş manzaralarda detay kaybı olmadan profesyonel düzeyde sonuçlar sunuyor.

Bu güçlü sistemin tamamı, mat dokulu alüminyum çerçeve ve cam arka tasarımla birleşiyor. Renk seçenekleri arasında siyah, beyaz ve mavi tonlar bulunuyor. Ayrıca özel olarak Lamborghini Automobiles Racing Team iş birliğiyle üretilen “Champion Edition” versiyonu, hem görünüm hem malzeme kalitesiyle koleksiyonluk bir model haline gelmiş durumda.

Redmi K90 Pro Max Teknik Özellikleri

Ekran: 6.9 inç OLED, 2608×1200 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3.500 nit parlaklık

6.9 inç OLED, 2608×1200 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3.500 nit parlaklık Koruma: Xiaomi Dragon Crystal Glass

Xiaomi Dragon Crystal Glass İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM / Depolama: 16GB RAM / 1TB’a kadar depolama

16GB RAM / 1TB’a kadar depolama Kamera (arka): 50MP ana + 50MP 5x periskop telefoto + 50MP ultra geniş açı

50MP ana + 50MP 5x periskop telefoto + 50MP ultra geniş açı Ön kamera: 32MP

32MP Batarya: 7.560 mAh silikon-karbon, 100W kablolu / 50W kablosuz / 22.5W ters kablosuz şarj

7.560 mAh silikon-karbon, 100W kablolu / 50W kablosuz / 22.5W ters kablosuz şarj İşletim sistemi: HyperOS 3 (Android 16 tabanlı)

HyperOS 3 (Android 16 tabanlı) Ses sistemi: Bose 2.1 kanal stereo hoparlör + bağımsız woofer

Bose 2.1 kanal stereo hoparlör + bağımsız woofer Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC Suya/toza dayanıklılık: IP68 sertifikası

IP68 sertifikası Renk seçenekleri: Siyah, Beyaz, Mavi

Redmi K90 Pro Max fiyatları

12GB RAM / 256GB depolama: 3.999 yuan (~$560)

3.999 yuan (~$560) 16GB RAM / 512GB depolama: 4.699 yuan (~$655)

4.699 yuan (~$655) 16GB RAM / 1TB depolama: 4.999 yuan (~$700)

4.999 yuan (~$700) Champion Edition (Lamborghini): 5.499 yuan (~$770)

Redmi K90 Pro Max, şimdilik sadece Çin pazarında satışa sunuldu. Xiaomi, küresel lansman tarihini henüz açıklamadı ancak cihazın 2025’in ilk çeyreğinde uluslararası pazarlara gelmesi bekleniyor.

Peki sizce Redmi K90 Pro Max, ses teknolojisiyle amiral gemisi rekabetinde fark yaratabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

