Teknoloji dünyası yeni bir döneme giriyor: Galaxy XR artık resmen tanıtıldı! Peki bu cihaz, sanal ve gerçek dünyanın sınırlarını nasıl değiştiriyor? Galaxy XR fiyatı ne kadar olacak ve rakiplerine göre ne gibi farklar sunuyor? İşte karma gerçeklik tutkunlarını heyecanlandıracak tüm detaylar!

Galaxy XR özellikleri neler?

Galaxy XR, Samsung’un Google ile iş birliği sonucu geliştirdiği ilk karma gerçeklik başlığı olarak tarihe geçti. Android XR platformunu kullanan ilk cihaz olmasıyla fark yaratan Galaxy XR, güçlü donanımıyla dikkat çekiyor. Kalbinde yer alan Snapdragon XR2+ Gen 2 çipi, karma gerçeklik uygulamaları için optimize edilmiş yüksek performans ve enerji verimliliği sunuyor.

Görsel tarafta ise 29 milyon piksel sunan micro OLED ekran öne çıkıyor. 3.552 x 3.840 çözünürlükteki panel, %96 DCI-P3 renk gamı desteğiyle birlikte adeta göz alıcı bir deneyim yaşatıyor. Galaxy XR, Apple Vision Pro’ya göre 6 milyon piksel daha fazla yoğunluk sunarken, 90 Hz yenileme hızıyla akıcı bir görüntü deneyimi sağlıyor. Ayrıca cihazın ağırlığı sadece 545 gram; bu da uzun süreli kullanımda konfor avantajı getiriyor.

Karma gerçeklik deneyimini güçlendiren iki yüksek çözünürlüklü geçişli kamera, altı dış sensör ve iki göz izleme sensörü sayesinde kullanıcılar doğal el hareketleriyle etkileşim kurabiliyor. Samsung XR iris tanıma özelliği hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artırıyor. Cihaz, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 bağlantılarını destekliyor.

Ses tarafında Dolby Atmos destekli hoparlörler ve altı mikrofon yer alıyor; bu da hem oyunlarda hem de toplantılarda üç boyutlu bir ses deneyimi sağlıyor. Google’ın yeni nesil Android XR işletim sistemini kullanan Samsung XR, Gemini yapay zekasıyla entegre çalışıyor.

Kullanıcılar Google Maps, Photos, YouTube ve Chrome gibi uygulamalara karma gerçeklik arayüzü üzerinden erişebiliyor. Android XR ayrıca çoklu görev desteği sunarak birden fazla uygulamayı aynı anda görüntülemeye imkân tanıyor. Bu da hem eğlence hem de üretkenlik açısından önemli bir yenilik anlamına geliyor.

Galaxy XR fiyatı ne kadar?

Galaxy XR, ABD ve Güney Kore’de 1.800 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu fiyat, Apple Vision Pro’nun neredeyse yarısı kadar ve Samsung’un agresif bir strateji izlediğini gösteriyor. Cihazla birlikte satışa çıkan Galaxy XR Controller ve Galaxy XR Travel Case aksesuarları ise 250 dolara satın alınabiliyor.

Ayrıca yıl sonuna kadar Samsung XR alan kullanıcılar, Explorer Pack hediye kampanyasından yararlanabilecek. Bu paket içinde 12 aylık Google AI Pro, YouTube Premium ve Google Play Pass üyeliklerinin yanı sıra Calm, Project Pulsar ve NFL Pro Era gibi premium uygulamalar yer alıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung XR sizce karma gerçekliğin geleceğini nasıl şekillendirir? Türkiye’ye geldiğinde bu yeni dönemin bir parçası olmak ister miydiniz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!