S23 One UI 8 güncellemesi yeniden gündemde! Peki, Samsung neden güncellemeyi bir süreliğine durdurmuştu? Samsung Android 16 tabanlı bu yeni sürüm Türkiye’ye ne zaman ulaşacak ve hangi yenilikleri beraberinde getiriyor? Kullanıcılar arasında pil performansı ve kararlılık konusunda farklı yorumlar var. İşte Galaxy S23 sahiplerini yakından ilgilendiren gelişmeler!

S23 One UI 8 güncellemesi yeniden başladı! Neden durmuştu?

S23 One UI 8 güncellemesi, kısa bir aradan sonra yeniden dağıtılmaya başladı. Samsung Android 16 altyapısıyla geliştirilen bu sürüm, Ekim 2025 güvenlik yamasıyla birlikte geliyor. Samsung, daha önce Galaxy S24 ve Galaxy S22 modellerinde yaşanan yazılım hataları nedeniyle güncellemeyi geçici olarak askıya almıştı. Şimdi ise Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra kullanıcıları yeniden güncellemeyi almaya başladı.

Samsung, Samsung Android 16 güncellemesini geçici olarak durdurma kararı almıştı çünkü bazı kullanıcılardan pilin hızlı tükenmesi ve Bluetooth bağlantısında kopma gibi hatalar bildirildi. Şirket, bu sorunların kaynağını araştırdıktan sonra yazılımı stabilize ederek dağıtımı yeniden başlattı.

İlk olarak Güney Kore’de dağıtıma çıkan bu yazılım, önümüzdeki günlerde Avrupa ve Türkiye pazarına da ulaşacak. Yeni S23 One UI sürümü yaklaşık 385 MB boyutunda. Ancak cihazınız halen One UI 7 kullanıyorsa, yükleme boyutu daha yüksek olabilir. Bu güncelleme, çok sayıda güvenlik açığını kapatırken sistem performansında da mikro iyileştirmeler sunuyor.

Kimi One UI 8 kullanıcıları güncellemeyle birlikte pil ömründe düşüş yaşadıklarını bildirirken, diğerleri performans ve sıcaklık değerlerinin daha dengeli hale geldiğini söylüyor. Bu kararsız tablo, Samsung’un güncellemeyi kısa süreliğine durdurmasının nedeni olabilir. Şirketin ilerleyen haftalarda küçük ek yamalarla bu sorunları tamamen ortadan kaldırması bekleniyor. Özellikle Galaxy S23 FE modelinin de sıradaki cihaz olacağı tahmin ediliyor.

One UI 8 güncellemesi nasıl yüklenir?

Eğer siz de Galaxy S23 kullanıcısıysanız, Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle adımlarını izleyerek One UI 8 edinebilirsiniz. Böylece hem güvenlik iyileştirmelerini hem de sistem kararlılığını deneyimleyebilirsiniz. Samsung Android 16 tabanlı bu yeni sürüm, markanın 2025 planlarında önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? S23 One UI 8 güncellemesini cihazınıza yüklediniz mi, yoksa beklemede misiniz? Türkiye’deki kullanıcı deneyimlerini sizce bu yeni arayüz nasıl etkileyecek? Daha fazla teknoloji haberi için bizi takip etmeyi unutmayın!