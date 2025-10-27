OnePlus, haftalardır yaptığı paylaşımların ardından OnePlus 15’i nihayet Çin’de tanıttı. Yeni model, sadece bir akıllı telefon değil; markanın yıllardır inşa ettiği performans kültürünün yeniden tanımlanmış hali olarak öne çıkıyor. Peki OnePlus 15 özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

OnePlus 15 özellikleri neler?

OnePlus 15, markanın bugüne kadarki en iddialı cihazlarından biri olarak sahneye çıktı. Tasarımı ilk bakışta sade ama güçlü bir karakter sunuyor. Cihaz, düz kenarlı ve kavisli köşeli gövdesiyle el ergonomisini iyileştirirken, yeniden tasarlanan kamera modülü sayesinde görsel olarak da premium bir duruş sergiliyor. Cihaz, IP69 ve IP69K sertifikalarıyla toza ve suya karşı endüstri standardının ötesinde koruma sağlıyor.

Markanın yıllardır karakteristik hale gelen “sessize alma” tuşu ise bu kez yerini yeniden programlanabilir bir kısayol tuşuna bırakmış durumda. Bu tuş, kullanıcıya dilediği işlevi atama özgürlüğü tanıyor: çağrı profilleri arasında geçiş, ekran görüntüsü alma, hatta yapay zekâ özelliklerini tek dokunuşla başlatma gibi fonksiyonlarla OnePlus 15 kişisel bir araca dönüşüyor.

Performans tarafında OnePlus 15, Qualcomm’un en yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile donatılmış. Bu çip, Glacier VC soğutma sistemi ile destekleniyor; yani cihaz, yüksek performans gerektiren oyunlarda bile serin kalmayı başarıyor. Bu yapı, performansın sadece hızlı değil, sürdürülebilir olmasını da sağlıyor.

Batarya tarafında ise OnePlus kullanıcılarını adeta şımartıyor. 7.300 mAh kapasiteli dev pil, sadece uzun ömür değil, aynı zamanda hız vaat ediyor. Cihaz, 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğiyle dakikalar içinde doluyor. Bu pil kapasitesi, yalnızca OnePlus 13’e göre değil, Samsung Galaxy S25 Ultra gibi rakiplere göre de ciddi bir avantaj sağlıyor.

Ekran kısmında da önemli bir dönüşüm var. 6,78 inç 165Hz OLED ekran, hem oyun hem multimedya deneyiminde fark yaratıyor. Evet, çözünürlük bu kez 1.5K seviyesinde tutulmuş; ancak OnePlus bunun nedenini “QHD+ panelin bu tazeleme hızını desteklememesi” olarak açıklıyor.

Şirket, bu ekranın hem üretim maliyetinin hem de görüntü kalitesinin OnePlus 13’teki QHD+ panelden daha yüksek olduğunu belirtiyor. Minimum parlaklık seviyesinin sadece 1 nit olması da karanlık ortamlarda göz yormayan bir deneyim sağlıyor.

Kamera tarafında ise markanın yeni stratejisi dikkat çekiyor. OnePlus, Hasselblad iş birliğini bu modelle birlikte sonlandırmış. Artık görüntü işleme, OPPO’nun geliştirdiği Lumo Imaging Engine üzerinden yapılıyor.

Ana kamerada 50 MP’lik Sony sensör yer alıyor; ona eşlik eden 50 MP 3.5x periskop telefoto kamera (f/2.8) önceki modelden daha uzun bir optik zoom aralığı sunuyor. Üçüncü sensör ise geniş açılı çekimler için yine 50 MP ultra geniş lens.

Ön tarafta 32 MP selfie kamerası yer alıyor. OnePlus bu kez donanım kadar yazılım optimizasyonlarına da güveniyor; dolayısıyla fotoğraf kalitesi büyük ölçüde yapay zekâ destekli işleme süreciyle belirleniyor.

Yazılım tarafında ColorOS 16 (Android 15 tabanlı) bulunuyor. Sistem, arayüzde akıcılığı artırırken, yeni pil yönetim sistemiyle enerji tüketimini %15 oranında azaltıyor. Ayrıca Wi-Fi 7, USB 3.2 Gen 1, IR blaster ve ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü gibi premium özellikler cihazın günlük kullanımını kolaylaştırıyor.

OnePlus 15, üç farklı renkle satışa sunuluyor: Sand Dune (kum beji tonlarında zarif bir mat dokunuş), Mist Purple (yansımalı mor), ve Absolute Black (klasik mat siyah). Her biri, alüminyum gövdeyle birleşen cam arka tasarımı sayesinde ışığa göre farklı yansımalar sergiliyor.

OnePlus 15 Teknik Özellikleri

Ekran: 6,78 inç 165Hz OLED panel (1,5K çözünürlük, minimum parlaklık 1 nit)

6,78 inç 165Hz OLED panel (1,5K çözünürlük, minimum parlaklık 1 nit) İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya: 7.300 mAh, 120W kablolu / 50W kablosuz şarj

7.300 mAh, 120W kablolu / 50W kablosuz şarj RAM / Depolama: 12GB RAM / 256GB, 512GB ve 1TB depolama seçenekleri

12GB RAM / 256GB, 512GB ve 1TB depolama seçenekleri Kamera (arka): 50MP ana + 50MP 3,5x periskop telefoto + 50MP ultra geniş açı

50MP ana + 50MP 3,5x periskop telefoto + 50MP ultra geniş açı Ön kamera: 32MP selfie

32MP selfie İşletim sistemi: ColorOS 16 (Android 15 tabanlı)

ColorOS 16 (Android 15 tabanlı) Ekstra özellikler: IR verici, Wi-Fi 7, USB 3.2 Gen 1, ultrasonik parmak izi sensörü

IR verici, Wi-Fi 7, USB 3.2 Gen 1, ultrasonik parmak izi sensörü Renk seçenekleri: Mist Purple, Absolute Black, Sand Dune

OnePlus 15 fiyatı

12GB RAM / 256GB depolama: 3.999 yuan (~$562)

3.999 yuan (~$562) 16GB RAM / 512GB depolama: 4.499 yuan (~$630)

4.499 yuan (~$630) 16GB RAM / 1TB depolama: 4.999 yuan (~$700)

OnePlus 15 Türkiye’ye gelecek mi?

OnePlus, OnePlus 15’in şu anda yalnızca Çin’de satışa çıkacağını doğruladı. Ancak küresel lansmanın 13 Kasım 2025 tarihinde yapılacağı iddia ediliyor. Eğer bu tarih doğrulanırsa, OnePlus 15’in Samsung Galaxy S26 serisinden önce küresel pazarda yerini alması bekleniyor.

OnePlus Türkiye operasyonları son dönemde sınırlı olsa da, markanın son iki yıldır Avrupa pazarına odaklandığı biliniyor. Bu nedenle, OnePlus 15’in Türkiye’ye resmi olarak gelme ihtimali düşük. Yine de henüz şirketten resmi bir açıklama gelmedi.

Peki sizce OnePlus 15, donanım gücüyle yeniden “amiral gemisi katili” unvanını kazanabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.