Son günlerde iPhone 17 Pro sahipleri arasında dikkat çekici bir endişe yayılıyor. Özellikle Cosmic Orange renge sahip modellerin zamanla pembe bir tona dönüştüğü iddiaları gündemi sarsmış durumda. Apple cephesinden henüz net bir açıklama gelmedi, ancak kullanıcılar “Bu renk değişimi neden oluyor?” ve “Bunu önlemenin bir yolu var mı?” sorularını sıkça sormaya başladı.

iPhone 17 Pro renk değişimini engellemek için bunu yapın!

iPhone 17 Pro Cosmic Orange rengi, Apple’ın yeni anodize alüminyum gövde teknolojisiyle elde ediliyor. Bu teknoloji, renklerin daha canlı görünmesini sağlıyor ancak aynı zamanda yüzeyin kimyasallara karşı daha hassas hale gelmesine neden oluyor. Son haftalarda ortaya çıkan “Colorgate” olayı, bu hassasiyetin sonucu olarak görülüyor.

Görsellere göre, bazı iPhone 17 Pro modellerinde turuncu ton zamanla kırmızımsı altın ya da açık pembe renge dönüşüyor. Uzmanlar, bu değişimin cihazın kozmetik değerini düşürebileceğini söylüyor. Uzman görüşlerine göre sorun, çoğu zaman kullanıcıların temizlik sırasında yanlış ürünler kullanmasından kaynaklanıyor. Hidrojen peroksit veya çamaşır suyu içeren solüsyonlar, alüminyum yüzeydeki boya tabakasını bozabiliyor.

Bu da iPhone 17 Pro renginin solmasına ya da pembeleşmesine yol açıyor. Apple’ın resmi temizlik rehberi de bu konuda oldukça net: Şirket, kesinlikle peroksit içeren temizleyicilerden uzak durulmasını öneriyor. Bunun yerine, izopropil alkol veya etil alkol bazlı mendillerin kullanılabileceği belirtiliyor.

Anodize alüminyum nedir?

Anodize alüminyum, alüminyum yüzeyin elektriksel bir işlemle oksit tabakasıyla kaplanması sonucu elde edilen dayanıklı bir malzemedir. Bu işlem, metalin hem paslanmaya karşı direncini artırır hem de renklendirme işlemini mümkün kılar. iPhone 17 Pro modelinde bu malzeme kullanıldığı için cihaz daha hafif ve estetik bir görünüme sahip olur, ancak yüzey gözenekli yapısı nedeniyle bazı kimyasallara karşı hassas hale gelebilir.

2013 yılında yapılan araştırmalar, anodize alüminyum yüzeylerin peroksit temasında renk bozulması yaşadığını ortaya koymuştu. Aynı mekanizma şimdi 17 Pro modelinde yaşanan renk değişimi olayına da ışık tutuyor. Özellikle cihazını sık sık dezenfekte eden kullanıcıların, farkında olmadan bu kimyasalı içeren ürünleri tercih ettiği düşünülüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone 17 Pro modelinde yaşanan bu renk değişimi sizce üretim hatası mı, yoksa kullanıcı hatası mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşın ve daha fazla 17 Pro haberi için bizi takip etmeyi unutmayın!