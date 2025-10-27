Dijital Hizmet Vergisi artışı yeniden gündeme geldi. Yabancı şirketlerden alınan verginin artırılması için TBMM’ye kanun teklifi sunuldu. Peki bu vergi tam olarak neyi kapsıyor, kimlerden alınıyor ve yeni zam teklifi hangi şirketleri etkileyecek?

Dijital Hizmet Vergisi oranı artabilir: Yabancı şirketlere yüzde 12,5 vergi önerisi sunuldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yabancı dijital şirketlere uygulanan Dijital Hizmet Vergisi’nin artırılmasına yönelik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sundu. Teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu’na aktarıldı. Komisyondan geçmesi durumunda, Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerinin oylamasına sunulacak.

Türkiye’de dijital ortamda gelir elde eden şirketlerden hâlihazırda %7,5 oranında Dijital Hizmet Vergisi alınıyor. Yeni teklif, yabancı şirketler için bu oranı %12,5’e çıkarırken, yerli şirketler için %7,5’lik mevcut oranı koruyor.

Kanun teklifinde, düzenlemenin gerekçesi olarak Türk şirketlerinin dijital pazardaki etkinliğinin artırılması ve yerli girişimlerin teşvik edilmesi hedefi gösteriliyor. Türkiye’de Google, Facebook, TikTok, Netflix, HBO Max, Prime Video, Spotify, Steam ve Epic Games gibi dijital devlerden Dijital Hizmet Vergisi alınıyor.

Yabancı teknoloji şirketleri, Türkiye’de elde ettikleri gelir üzerinden bu vergiyi öderken, kullanıcıların ayrıca bir vergi yükümlülüğü bulunmuyor. Ancak oranların yükselmesi durumunda, bazı platformların fiyat politikalarını gözden geçirmesi bekleniyor. Yani Netflix, Amazon, Google One gibi üyeliklere zam gelebilir.

Dijital Hizmet Vergisi kimlerden alınıyor?

Dijital Hizmet Vergisi, dijital ortamda gelir elde eden şirketleri kapsıyor. Türkiye’de yıllık 20 milyon TL veya dünya genelinde 750 milyon Euro gelir eşiğini aşan tüm firmalar bu vergiye tabi tutuluyor.

Bu kapsamda teknoloji devleri ve dijital platformlar, Türkiye’den elde ettikleri hasılatın %7,5’i oranında Dijital Hizmet Vergisi ödüyor. Yeni düzenleme yürürlüğe girerse, yabancı şirketlerin vergi oranı %12,5 olacak.

Şirket Türü Mevcut Vergi Oranı Yeni Teklif Oranı Yerli Dijital Şirketler %7,5 %7,5 (değişmiyor) Yabancı Dijital Şirketler %7,5 %12,5 (önerilen)

Dijital Hizmet Vergisi kapsamına giren başlıca hizmetler şunlar:

Sesli, görsel veya dijital içeriklerin dijital ortamda satışı

Oyun, uygulama ve oyun içi satın alma hizmetleri

Yayın ve akış platformları (Netflix, Spotify, Prime Video vb.)

Dijital oyun mağazaları (Steam, Epic Games Store)

2024 yılında 20 milyar TL vergi geliri elde edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılında toplam 20 milyar 986 milyon TL Dijital Hizmet Vergisi toplandı. Yeni vergi oranlarının yürürlüğe girmesi halinde, bu gelir kaleminin önümüzdeki yıl %40’ın üzerinde artması bekleniyor.

Yıl Toplanan Dijital Hizmet Vergisi (TL) 2023 14,8 milyar TL 2024 20,9 milyar TL 2025 (tahmini) 28–30 milyar TL (yeni oranla)

Türkiye, dijital ekonomi gelirlerini artırma hedefi doğrultusunda, uluslararası teknoloji devlerine yönelik vergilendirme politikasını sıkılaştıran ülkeler arasında yer alıyor. Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinde benzer oranlarda dijital vergiler uygulanıyor.

Uzmanlara göre, bu düzenleme hem bütçe gelirlerini artırabilir hem de yerli dijital girişimler için rekabet avantajı yaratabilir.

