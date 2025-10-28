Teknoloji dünyasında gündem bir kez daha Galaxy S25 Plus oldu. Güney Kore’den gelen bir kullanıcı raporu, amiral gemisi telefonun güvenliğiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. İddialara göre Galaxy S25 Plus alev aldı. Peki iddialar doğru mu? Galaxy S25 Plus gerçekten ısınma problemi mi yaşıyor, yoksa bu durum münferit bir olay mı? Samsung cephesinden konuyla ilgili ilk bilgiler neler?

Galaxy S25 Plus kullanıcısı cihazının alev aldığını bildirdi!

İddialara göre Güney Kore’de yaşayan bir Galaxy S25 Plus kullanıcısı, telefonunun şarj sırasında aniden ısındığını ve kısa süre içinde alev aldığını belirtti. Olay, Samsung’un resmî topluluk forumunda “Chew ee jan” adlı kullanıcı tarafından paylaşıldı. Kullanıcının ifadesine göre cihaz önce aşırı derecede ısındı, ardından ince bir ses duyuldu ve birkaç saniye içinde alev aldı.

Bu paylaşım, kısa sürede viral hâle gelirken, Galaxy S25 Plus sahipleri arasında endişeye yol açtı. Edinilen bilgilere göre Samsung’un teknik ekibi tarafından yapılan ilk incelemelerde, alev alma olayının kesin nedeni henüz belirlenemedi.

Ancak şu an için S25 Plus modelinde genel bir üretim hatası olduğuna dair net bir kanıt bulunmadığı belirtiliyor. Türkiye’deki kullanıcılar açısından bakıldığında, S25 Plus modeli son dönemde satış listelerinde yüksek ilgi görmeye devam ediyor. Samsung’un yapacağı açıklama, hem Güney Kore’de hem de Türkiye’deki kullanıcıların güven algısını doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? S25 Plus hakkında ortaya atılan bu iddialar sizce kullanıcıların güvenini sarsar mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve en güncel teknoloji haberleri için bizi takip etmeyi unutmayın!