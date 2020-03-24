realme, 65 yaş üzeri vatandaşlara WhatsApp eğitimi verecek!

realme, Koronavirüs’ten korunmak amacıyla evden çıkmayan ama çocukları, torunlarıyla haberleşmek isteyen 65 yaş üzeri vatandaşlara, müşteri hizmetleri hattı üzerinden WhatApp kullanımı ile ilgili bilgi ve destek verecek.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yetkililerin #EvdeKal çağrısı ile vatandaşların kendilerini izole etmeleri gerekiyor. Olağanüstü bir durumun yaşandığı şu günlerde en çok problemi de 65 yaş üstü vatandaşlar yaşıyor.

realme #EvdeKal çağırısına uyan 65 yaş üzeri vatandaşlara, çocukları ve torunlarıyla sorunsuzca görüşmeye devam etmelerini istiyor. Telefon markaları ne olursa olsun WhatsApp yazılımının kullanımı ile ilgili bilgi ve eğitim desteği veriyor.

Şimdilik Nisan sonuna kadar hizmetin devam etmesi bekleniyor. 65 yaş üzeri vatandaşlar realme’nin “08504338588” no.lu müşteri hizmetleri numarasını arayabilir. Telefon markasından bağımsız olarak “WhatsApp nasıl indirilir, WhatsApp’ta sohbet nasıl yapılır, sesli ve görüntülü arama nasıl yapılır gibi konularda” destek sağlanıyor.

Bu kapsamda evinde internet hizmeti bulunmayanlar için data hattının açtırılması, kullanımı ve operatörler nezdinde fiyatlandırılması gibi konularda da bilgi verilecek.