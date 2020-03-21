Realme 5 Pro ile 10 oyun (VIDEO)

Realme 5 Pro ile bugünkü videomuzda 10 Oyun serimizi devam ettiriyoruz. Hatırlarsınız ki bu seride daha önce Xiaomi Mi 9T, Mi Note 10 gibi cihazları konuk etmiştik.

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10 oyun serimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün serimizin konuğu Realme’nin orta seviye performans canavarı Realme 5 Pro cihazı olacak.

10 Oyun test koşullarımızda neler değişti?

Öncelikle sizden gelen önerilere kulak verdik ve serimizde daha büyük bir FPS değeri göstermemizi sağlayan GameBench programına geçiş yaptık. Aynı zamanda bu program bize oyun içerindeki anlık FPS değerlerini de göstermemize olanak sağlamış oldu.

GameBench yazılımını kullanmak için ya geliştirici ya da editöryal bir iş yapmanız gerekiyor. Maalesef ki onun haricinde kullanma erişimi size tahsis edilmiyor.

Realme 5 Pro ile 10 oyun test koşullarımız neler?

10 adet oyunu 10 dakikalık periyotlarla oynuyoruz. Oyunları oynarken FPS değerlerini kayıt altına almak için GameBench programını kullanıyoruz. GameBench programını kullandığımız için bilgisayar vasıtasıyla işlemlerimi gerçekleştirmek zorundayız. Telefon kablo yoluyla bilgisayardaki yazılım dahilinde çalışabiliyor. Bu yüzden yaptığımız ısı testlerini bu ölçüde değerlendiriniz. İlk oyunumuz ve son oyunumuzda ısı değerlerini kayıt altına alıp sizlere gösteriyoruz.

Oynadığımız oyunlar ve FPS değerleri neler?