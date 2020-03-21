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Realme 5 Pro ile 10 oyun (VIDEO)
Realme 5 Pro ile bugünkü videomuzda 10 Oyun serimizi devam ettiriyoruz. Hatırlarsınız ki bu seride daha önce Xiaomi Mi 9T, Mi Note 10 gibi cihazları konuk etmiştik.
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10 oyun serimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün serimizin konuğu Realme’nin orta seviye performans canavarı Realme 5 Pro cihazı olacak.
10 Oyun test koşullarımızda neler değişti?
Öncelikle sizden gelen önerilere kulak verdik ve serimizde daha büyük bir FPS değeri göstermemizi sağlayan GameBench programına geçiş yaptık. Aynı zamanda bu program bize oyun içerindeki anlık FPS değerlerini de göstermemize olanak sağlamış oldu.
GameBench yazılımını kullanmak için ya geliştirici ya da editöryal bir iş yapmanız gerekiyor. Maalesef ki onun haricinde kullanma erişimi size tahsis edilmiyor.
Realme 5 Pro ile 10 oyun test koşullarımız neler?
- 10 adet oyunu 10 dakikalık periyotlarla oynuyoruz.
- Oyunları oynarken FPS değerlerini kayıt altına almak için GameBench programını kullanıyoruz.
- GameBench programını kullandığımız için bilgisayar vasıtasıyla işlemlerimi gerçekleştirmek zorundayız. Telefon kablo yoluyla bilgisayardaki yazılım dahilinde çalışabiliyor. Bu yüzden yaptığımız ısı testlerini bu ölçüde değerlendiriniz.
- İlk oyunumuz ve son oyunumuzda ısı değerlerini kayıt altına alıp sizlere gösteriyoruz.
Oynadığımız oyunlar ve FPS değerleri neler?
- Infinity Ops: FPS değerleri
- Need for Speed: No Limits: FPS değerleri
- Black Desert Mobile: FPS değerleri
- Super Mecha Champions: FPS değerleri
- Shadow Fight 3: FPS değerleri
- Modern Combat Versus: FPS değerleri
- ARK: Survival Evolved: FPS değerleri
- FIFA Mobile: FPS değerleri: FPS değerleri
- Mobile Legends: Bang Bang: FPS değerleri
- PUBG Mobile: FPS değerleri
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Realme XT kutusundan çıkıyor!
Realme XT kutu açılışı ile karşınızdayız. Realme’nin Türkiye piyasasındaki en güçlü ve en donanımlı telefonu olan XT modeli ofise ulaştı. Biz de bu videoda cihazın kutu içeriğine ve ilk fotoğraf performansına göz atıyoruz.
İyi seyirler…
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5000 – 7000 TL arası en iyi telefonlar 2020
5000 – 7000 TL arası en iyi telefonlar 2020 listemizde, bu fiyat aralığında önerdiğimi modelleri sıraladık. Bakalım listemizde hangi akıllı telefonlar var ve öne çıkan özellikleri neler?
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Listeyle ilgili bilmeniz gerekenler
İlk videomuzda da belirttiğimiz gibi bu liste subjektif bir liste. Yani bizim kendi bilgi ve tecrübemize göre hazırladığımız, fiyat performans odağını gözeterek seçtiğimiz akıllı telefonlardan oluşuyor. Ayrıca listede sadece Türkiye garantili cihazların olduğunu unutmayın. Bununla birlikte 5000 – 7000 TL arası en iyi telefonlar listemizde yer alan telefonların fiyatları, baktığınız yere göre değişiklik gösterebilir.
5000 – 7000 TL arası en iyi telefonlar 2020 – Hangi telefonlar var?
Samsung Galaxy S10 (5.299 TL)
- S10+’tan ekran boyutu, tek ön kamera ve batarya kapasitesi ile ayrılıyor
- 6.1 inç Dinamik AMOLED ekran, delik çentik tasarımı
- Exynos 9820 işlemci
- 8 GB RAM + 128 GB depolama
- 12 MP + 12 MP telephoto + 16 MP ultra geniş açı
- 10 MP ön kamera
- 3400 mAh pil + 15W hızlı şarj
iPhone XR (5800 TL)
- Siyah, kırmızı, sarı, beyaz ve mavi gibi farklı renk seçenekleri
- Geleneksel çentik tasarımlı
- 6.1 inç Liquid Retina IPS LCD ekran True-ton, wide color gamut ve 120 Hz dokunma hassasiyet
- Apple A12 Bionic
- 3 GB RAM + 64 GB depolama
- 12 MP tek arka kamera
- 7 MP ön kamera
- 2942 mAh batarya + 15W şarj
Huawei P30 Pro (6.399 TL)
- 6.47 inç OLED ekran
- HDR10 – DCI-P3 desteğiyle geliyor
- Kirin 980
- 6 GB RAM + 128 GB depolama
- 40 MP ana kamera, 20 MP ultra geniş açı, 8 MP periskop, 3D TOF sensör
- 32 MP ön kamera
- 4200 mAh batarya + 40W hızlı şarj
Test
EN İYİ SES HANGİ TELEFONDA? #2 (Note 8 Pro, Mi 9T, Meizu 16th, Nova 5T, Realme 5 Pro)
Karnaval Radyo stüdyolarında Barış Selimoğlu (DJ Barthez) ile hafta içi her gün 18:00-20:00 arasında yayın yaptığı radyo stüdyosunda bu sefer de en iyi ses testinin yeni versiyonu için toplandık.
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Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Mi 9T, Meizu 16th, Huawei Nova 5T ve Realme 5 Pro cihazları arasında Barış’ın belirlediği The Manhattan Transfer – The Offbeat of Avenues parçasını Dj Barthez sırayla dinleyerek en iyiden kötüye doğru cihazların ses performansını belirleyecek.
Referans kulaklık olarak Philips PH805’i kullandığımız ve tüm cihazlara kablolu olarak bağlantı sağladığımızı da belirtmiş olalım. Aktif gürültü engelleme, Hi-Res Audio gibi özellikleri bulunan kulaklık testimiz için en ideal kulaklıklardan biri idi.
Bu en iyi ses testinde tüm cihazlarda dinleme işlemi Google Müzik uygulaması ile hiçbir özel yapılmadan gerçekleşti.