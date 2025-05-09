2026 Toyota Corolla Cross resmen tanıtıldı. Toyota’nın Türkiye dahil birçok pazarda satışa sunduğu sevilen crossover modeli, yeni versiyonunda büyük yenilikler yerine küçük dokunuşlarla güncellenmiş görünüyor. Peki 2026 Toyota Corolla Cross tasarımı nasıl? Yeni Toyota Corolla Cross özellikleri ve fiyatı ne?

2026 Toyota Corolla Cross tasarımda neler değişti?

2026 Toyota Corolla Cross, önceki yıllardaki muhafazakâr yaklaşımı bu yıl da sürdürüyor. Ön yüzde yenilenen ızgara tasarımı dikkat çekerken, arka bölümde ise mevcut arka aydınlatma grubu korunmuş. Görsel farklar minimum düzeyde tutulmuş olsa da, bu sadeliğin bazı kullanıcılar için tercih sebebi olması muhtemel.

2026 Toyota Corolla Cross kabin içinde de sınırlı ama fonksiyonel yeniliklerle geliyor. Orta konsoldaki 10.5 inç bilgi-eğlence ekranı korunurken, dijital gösterge paneli donanım seviyesine göre 7.0 inç veya 12.3 inç olarak sunulacak. Ayrıca vites topuzu ile bardaklık arası mesafedeki artış ve ön panel düğmelerinin yeniden düzenlenmesi, ergonomiyi artıran olumlu detaylar arasında yer alıyor.

2026 Toyota Corolla Cross motor seçenekleri neler?

Kaput altında ise 2026 Toyota Corolla Cross mevcut motor yapılarını koruyor. 2.0 litrelik benzinli motor 169 beygir güç üretmeye devam ederken, hibrit versiyon yine 2.0 litrelik motorla birlikte çalışan üç elektrik motoruyla toplamda 196 beygirlik bir güç sunuyor.

Türkiye pazarında ise modelin büyük ihtimalle 1.8 litrelik hibrit motorlu versiyonu ile satışa sunulması bekleniyor. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

2026 Toyota Corolla Cross ne zaman çıkacak?

2026 Toyota Corolla Cross için Toyota henüz resmi bir çıkış tarihi vermedi. Ancak şirketin açıklamasına göre yenilenen model, önümüzdeki birkaç ay içinde global pazarda showroom’larda yerini alacak. Türkiye lansmanı için de benzer bir takvim öngörülüyor.

2026 Toyota Corolla Cross fiyatı ne kadar olacak?

Yeni 2026 Toyota Corolla Cross’un fiyatına dair herhangi bir resmi bilgi paylaşılmış değil. Ancak mevcut donanım ve motor yapısının korunduğu düşünüldüğünde, fiyat seviyesinin önceki modele kıyasla çok büyük farklar göstermemesi bekleniyor.

Türkiye özelinde hibrit motorlu versiyonun ÖTV avantajı sayesinde rekabetçi bir fiyatla sunulması mümkün olabilir.

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Peki siz 2026 Toyota Corolla Cross hakkındaki bu güncellemeleri nasıl buldunuz? Yeni tasarım ve iç mekandaki iyileştirmeler sizce yeterli mi? Görüşlerinizi bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın!