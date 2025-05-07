Rihanna, 2025 Met Gala’da yaptığı büyüleyici çıkışla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak asıl sürpriz, kırmızı halıda sergilediği belirgin karnıyla geldi. Peki, Rihanna hamile mi?

Rihanna’nın üçüncü hamilelik haberi sosyal medyayı salladı!

Rihanna, New York’ta düzenlenen Met Gala 2025’te, göz alıcı Marc Jacobs tasarımı elbisesiyle sahne aldı. Etkinliğe damga vuran an ise, büyüyen karnını gururla sergilediği o dakikalardı. Önceki iki hamilelik döneminde de benzer sürprizlere imza atan şarkıcı, üçüncü kez anne olacağını doğruladı.

Şarkıcının partneri A$AP Rocky ile olan birlikteliği devam ederken, ikilinin önceki çocukları RZA ve Riot Rose da geçtiğimiz yıllarda aynı şekilde ilgi görmüştü. Hamilelik haberinin hemen ardından hayranlar, sosyal medya üzerinden tebrik mesajları paylaşmaya başladı.



Bu özel anın moda ve müzik tarihine geçeceği konuşulurken, şarkıcının bu tarz açıklamalar için her zaman stratejik zamanlamalar seçtiği gözlemleniyor. Özellikle kırmızı halıda duyurduğu hamilelik haberleri, onu hem müzik hem de stil ikonu olarak bir adım öne çıkarıyor.

Rihanna‘nın hamilelik açıklamaları artık sadece kişisel değil, aynı zamanda sanatsal birer performansa dönüşmüş durumda. Moda etkinliklerini birer anlatım sahnesi olarak kullanan sanatçının bu tercihi, şov dünyasında yeni bir iletişim biçimi olarak öne çıkıyor.

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