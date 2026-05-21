Samsung işçi grevi, şirketin yarı iletken tarafında büyüyen bonus tartışmasının ardından gündeme geldi. Memory bölümünün rekor satışlara ulaşması, Device Solutions (DS) birimindeki çalışanların beklentilerini karşılamadı. Sendika ile yönetim arasındaki görüşmeler sonuçsuz kalırsa 48 bin çalışanın katılabileceği iş bırakma süreci başlayacak. Samsung bonus krizi sadece şirket içi bir mesele olmaktan çıkıp Kore ekonomisi için de önem taşıyor. Peki Samsung işçi grevi bu hafta bir uzlaşmayla durabilir mi?

Samsung işçi grevi büyürken bonus paylaşımı tartışması da derinleşiyor

Samsung işçi grevinin merkezinde, şirketin Device Solutions (DS) iş kolunda yaşanan gelir paylaşımı anlaşmazlığı var. DS çatısı altında memory, System LSI ve foundry birimleri yer alıyor. Memory tarafı yılın ilk çeyreğinde rekor satış açıklarken, diğer iki birimin aynı performansı göstermemesi tartışmayı daha da keskinleştirdi.

Planlanan grev, bir anlaşma çıkmazsa perşembe günü başlayacak ve 18 gün sürmesi öngörülüyor. Şirketin sendikası, bonus tavanının kaldırılmasını istiyor. Samsung’da mevcut uygulama, ikramiyeleri çalışanların yıllık maaşının yüzde 50’si ile sınırlıyor.

Sendikanın bir diğer talebi, Samsung’un yıllık faaliyet kârının yüzde 15’ini bonus olarak ayırması. Çalışanlar, memory iş kolunun elde ettiği gelirin DS içindeki diğer ekiplerle aynı şekilde paylaşılmadığını düşünüyor. Bu nedenle memnuniyetsizliğin artması, bazı çalışanların başka şirketlere yönelmesi riskini de beraberinde getiriyor.

Samsung bonus krizinin neden bu kadar kritik görüldüğünü anlamak için Kore’deki rakip tabloya da bakmak gerekiyor. Ülkenin diğer büyük DRAM üreticisi SK Hynix, yapay zekâ kaynaklı talep artışından kazanç sağlarken bunu çalışanlarıyla daha geniş ölçüde paylaşıyor. Şirketin bonus tavanını kaldırması, bu farkı belirginleştirdi.

Samsung DS biriminde gerilim neden arttı?

DS birimindeki en büyük sorun, memory tarafının iyi performans göstermesine karşın LSI ve foundry taraflarının aynı seviyede olmaması. Samsung yönetimi, bonusları 27 bin kişilik memory ekibine ağırlıklı olarak yönlendirmek istiyor. Bu çalışanların alabileceği bonuslar, LSI ve foundry tarafındaki çalışanlara göre en az altı kat yüksek olabiliyor.

Sendika ise bu yaklaşımın adil olmadığını savunuyor. Kuruma göre ücret farkı büyürse çalışanların motivasyonu düşecek ve şirket, özellikle SK Hynix’e eleman kaptırmaya devam edecek. Zaten bazı çalışanların daha iyi kazanç nedeniyle rakip şirkete geçtiği belirtiliyor.

bonus tavanı nedir?

Bonus tavanı, bir çalışanın alabileceği ikramiyeye üst sınır getiren uygulamadır. Samsung’daki mevcut sınırlama, yıllık maaşın yüzde 50’sini aşan bonus ödemelerine izin vermiyor. Tartışmanın odağında da bu sınırlamanın kaldırılıp kaldırılmayacağı yer alıyor.

Samsung’un talebiyle mahkeme, pazartesi günü 7 bin 87 çalışanın kritik görevlerde kalmasına izin veren kısmi ihtiyati tedbir kararı verdi. Şirket, bu adımla tesislerde temel işleyişin sürmesini ve üretim hattında zarar oluşmamasını hedefliyor. Kore hükümeti ise gerekli görürse acil tahkim süreci başlatabiliyor.

Bu mekanizma devreye girerse grev 30 günlüğüne askıya alınıyor ve devlet, taraflar arasında arabuluculuk yapma fırsatı buluyor. Merkez bankasından ismi açıklanmayan bir yetkili, grevin ülke büyümesine 0,5 puanlık etki yapabileceğini söyledi. Ancak bu etkinin, grev 18 günlük takvimi aşmadığı sürece sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor.

Samsung işçi grevi, şirketin büyüklüğü nedeniyle yalnızca kurumsal bir pazarlık olarak görülmüyor. Samsung, Güney Kore ihracatının neredeyse dörtte birini oluşturuyor. Bu nedenle uzlaşmanın zamanında sağlanıp sağlanamayacağı, hem şirketin üretim planı hem de ülke ekonomisi açısından yakından izleniyor.

