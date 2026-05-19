Teknoloji dünyasının uzun süredir beklediği Xiaomi 17T serisi için resmi onay nihayet geldi. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, hem standart hem de Pro modellerini kapsayan yeni ürün ailesi 28 Mayıs tarihinde düzenlenecek lansman ile sahneye çıkıyor. Xiaomi, bu yeni cihazları bugüne kadarki “en büyük T serisi güncellemesi” olarak nitelendiriyor. Peki, Xiaomi 17T serisi sunduğu teknik iyileştirmelerle beklentileri karşılayabilecek mi?

Xiaomi 17T modelinin teknik detayları

Serinin standart modeli olan Xiaomi 17T, günlük kullanımda akıcılığı artırmayı hedefleyen 6,59 inç boyutunda AMOLED bir panel ile geliyor. FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz ekran yenileme hızına sahip olan cihaz, gücünü MediaTek Dimensity 8500-Ultra işlemcisinden alıyor.

Kamera tarafında cihazın 50MP çözünürlüğünde ana kamera ile geleceği belirtiliyor. Bu sensörün Light Fusion 800 teknolojisini kullanacağı öngörülüyor. Gün boyu kullanım süresi için 6,500 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılan telefon, 67W hızlı şarj desteği sunuyor.

Xiaomi 17T teknik özellikleri

Ekran: 6,59 inç AMOLED, FHD+, 120Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500-Ultra

Ana Kamera: 50MP (Light Fusion 800)

Batarya: 6,500 mAh, 67W hızlı şarj

Xiaomi 17T fiyatı

Xiaomi 17T – 12GB/256GB: 749 Euro

Xiaomi 17T Pro ile gelen üst düzey özellikler

Ailenin daha performanslı üyesi olan Xiaomi 17T Pro ise ekran tarafında 6,83 inçlik 144Hz AMOLED panel ile daha akıcı bir deneyim vadediyor. Cihazın işlemci tarafında ise MediaTek’in amiral gemisi konumundaki Dimensity 9500 yonga setini kullanması bekleniyor.

Kamera tarafında Xiaomi 17T Pro modelinin, Light Fusion 950 sensörü ile düşük ışıkta daha net sonuçlar vermesi hedefleniyor. Her iki modelin de 50MP telefoto (5x optik zoom) ve 12MP ultra geniş açılı lensleri paylaşacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Batarya tarafında ise 7,000 mAh kapasiteli pil, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği ile dikkat çekiyor.

Xiaomi 17T Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,83 inç AMOLED, FHD+, 144Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

Ana Kamera: 50MP (Light Fusion 950)

Batarya: 7,000 mAh, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj

Xiaomi 17T Pro fiyatı

Xiaomi 17T Pro – 12GB/512GB: 999 Euro

