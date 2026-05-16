Mobil dünya, geçtiğimiz yıl bir konsept olarak tanıtılan ve MWC 2026’da sergilenerek büyük ilgi gören Honor Robot Phone için geri sayıma başladı. Honor, etkinlik sırasında yaptığı ilk duyuruda cihazın 2026’nın ikinci yarısında piyasaya çıkacağını belirtmişti. Ancak şirket, son yaptığı resmi açıklamayla bu süreci daha spesifik bir takvime oturttu.

Gelen yeni bilgilere göre, yapay zeka yetenekleriyle donatılan Honor Robot Phone, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde kullanıcılarla buluşacak. Peki, donanım özellikleriyle fark yaratan bu Honor Robot Phone, piyasadaki rekabetçi dengeleri nasıl değiştirecek?

Honor Robot Phone ve öne çıkan teknik detaylar

Honor Robot Phone, temelinde barındırdığı gimbal tarzı kamera sistemiyle dikkat çekiyor. Arka panelde konumlandırılan bu hareketli kamera modülü, kullanıcının hareketlerini otomatik olarak takip edebiliyor. Bu sistem, dışarıdan harici bir cihaz gibi görünen DJI Osmo Pocket benzeri bir sabitleme deneyimini doğrudan akıllı telefonun içine taşıyor.

Cihazın video üretim kapasitesini profesyonel seviyeye çıkarmayı hedefleyen Honor, Cannes Film Festivali’nde düzenlenen özel bir etkinlikte Alman kamera üreticisi ARRI ile stratejik bir iş birliği gerçekleştirdiğini duyurdu. Honor Robot Phone, bu ortaklık sayesinde sinematik çekimlerde çok daha yetenekli bir performans sergilemeye aday görünüyor.

Cihazın 2026’nın üçüncü çeyreğinde gerçekleşecek olan lansmanı, takvim açısından oldukça kritik bir döneme denk geliyor. Honor’un yeni nesil ürünü, o dönemde piyasaya sürülmesi beklenen Google Pixel 11 serisi ve Apple’ın uzun süredir konuşulan ilk katlanabilir iPhone modeliyle doğrudan bir rekabet içine girecek.

Pazar durumu ve lansman beklentileri

MWC 2026 kapsamında sergilenen cihaz, birçok izleyiciyi heyecanlandırsa da dayanıklılık ve uzun vadeli kullanım konusunda soru işaretleri barındırıyordu. Honor’un resmi lansman takvimini netleştirmesiyle birlikte, bu merak edilen teknik detayların test edilmesi için önümüzde uzun bir zaman kalmadı.

Şirketin izlediği mevcut strateji göz önüne alındığında, cihazın öncelikle Çin pazarında satışa sunulması bekleniyor. Global pazarlara açılma süreci ise cihazın başlangıç başarısına ve lojistik hazırlıklara bağlı olarak ilerleyen dönemlerde netleşecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Honor Robot Phone, gimbal destekli yapay zeka kamerasıyla mobil fotoğrafçılıkta yeni bir standart belirleyebilir mi?