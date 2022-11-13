Realme’nin Realme 10 Pro ve Realme 10 Pro+ isimli cihazlarını tanıtacağını sizlerle paylaşmıştık.

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Realme 10 Pro+ ile ilgili bazı karşılaştırmalar ve AnTuTu testleri de yayınlanmıştı. Bunların hepsini sizinle paylaşmıştık.

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Realme tarafından yayınlanan resmi bilgiye göre Realme 10 Pro+ 5.000 mAh büyüklükte bir pile ev sahipliği yapacak. Çinli şirket, cihazın bu kadar büyük bir pile sahip olmasına rağmen sadece 173 gr ağırlıkta olduğunun altını çiziyor. Bu pilin kaç watt hızlı şarj desteği olacağı ise açıklanmadı.

Resmi olarak söylenen buydu. Tabii sızıntılar da mevcut. Sızıntılara göre Realme 10 Pro+ 6.7 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Bu ekran Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 10 bit renkler ve ekran altı parmak izi tarayıcı sunacak.

Kaputun altında ise yeni tanıtılan taze bir işlemci olan MediaTek’in Dimensity 1080 yonga seti olacak. Bu yonga setine 8 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama eşlik edecek.

Cihazın kamera yeteneklerine gelecek olursak Realme 10 Pro+ muhtemelen 108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro veya derinlik sensörü barındırması bekleniyor.

Siz Realme 10 Pro+ hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.