Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg için yeni bir kampanya duyuruldu. Özellikle otomobil almak isteyenlerin yakından takip ettiği sıfır faizli kredi seçeneği bu ay çok daha avantajlı hale geldi. Peki, Togg kullanıcılarına hangi fırsatlar sunuyor? T10X ve T10F modellerinde kredi miktarı ne kadar arttı?

Togg sıfır faizli kredi kampanyası başladı!

Togg, ekim ayı itibarıyla T10X ve T10F için bugüne kadarki en yüksek sıfır faizli kredi imkânını açıkladı. Daha önce T10F için 200 bin TL, T10X için ise 400 bin TL kredi sunulurken, şimdi bu rakam tek seferde 700 bin TL’ye yükseltildi. Üstelik bu tutar 12 ay vadeli ve tamamen faizsiz şekilde kullanılabiliyor. Bu hamle, Togg’un bireysel müşterilere sunduğu en cazip fırsat olarak öne çıkıyor.

Kampanyada yalnızca sıfır faizli kredi değil, uzun vadeli seçenekler de mevcut. Bireysel kullanıcılar 48 ay vadeyle 1 milyon 750 bin TL kredi alabiliyor. Faiz oranı %2,73’ten başlarken, aylık ödeme tutarı 76.440 TL’ye denk geliyor. Kurumsal müşterilere yönelik ise 48 ay vadeli %2,80 faiz oranı ve aylık 68.497 TL ödeme seçeneği sunuluyor. Böylece şirket, hem bireysel hem kurumsal alıcılar için farklı çözümler geliştirmiş durumda.

İlginizi Çekebilir: Tesla, Türkiye’de 50 bin otomobil sattı!

Fiyat listesine baktığımızda, Togg T10X V1 Standart Menzil versiyonu 1.952.000 TL’den başlıyor. Uzun menzil tercih eden kullanıcılar içinse fiyat 2.262.000 TL’ye çıkıyor. Daha donanımlı T10X V2 Uzun Menzil ise 2.428.000 TL seviyesinde. Öte yandan Togg T10F tarafında V1 Standart Menzil 1.918.000 TL, uzun menzil seçeneği 2.228.000 TL, en üst donanım olan T10F V2 Uzun Menzil ise 2.393.000 TL fiyat etiketiyle satışta.

Görsellerde de görüldüğü üzere modellerde dış tasarımda yenilik olmasa da kredi kampanyasıyla birlikte ulaşılabilirlik anlamında ciddi bir adım atılmış durumda. Özellikle T10X ve T10F gibi geniş kitlelere hitap eden araçların bu tür desteklerle daha çok kullanıcıya ulaşması bekleniyor. Türkiye’de elektrikli otomobil pazarının büyümesi için bu tip teşvikler oldukça kritik bir rol oynuyor.

Togg hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce T10X ve T10F için sunulan bu sıfır faizli kredi kampanyası Türkiye’de elektrikli araçlara ilgiyi artırır mı? Görüşlerinizi paylaşın, daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!