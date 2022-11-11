Realme, Realme 10 Pro+ isimli cihazını 17 Kasım’da Çin’de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın çoğu özelliği gün yüzüne çıktı bile.

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GadgetsGang’ın yeni bir raporu AnTuTu kıyaslama listesi aracılığıyla akıllı telefonun performansını ortaya koydu. Liste, cihazın toplamda 529.420 puan almayı başardığını söylüyor. Karşılaştırma yapacak olursak bir önceki nesil olan Realme 9 Pro+, AnTuTu’da ortalama 505.000 puan almıştı. Yeni nesil olan Realme 10 Pro+’ta GPU puanı çoğunlukla aynı kalırken, CPU puanında yaklaşık 6.000 puanlık bir artış görüldü.

Bu teste bakacak olursak Realme 10 Pro+’ın bir önceki nesil olan Realme 9 Pro+ ile hemen hemen aynı performansı alacağını söylemek çokta yanlış olmaz. Ancak telefonu çekici kılan tek şey performans değil. Yenilenen kamerası ve yeni ekranı ile Realme 10 serisinin bir önceki nesile göre çok ilerleme kattettiğini söyleyebiliriz.

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