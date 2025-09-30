İŞKUR Gençlik Programı üniversite öğrencileri için bir fırsata dönüşüyor. Peki bu program öğrencilerin hayatında ne gibi değişiklikler yaratacak? Başvurular nasıl yapılacak, kimler katılabilecek? Devlet desteğiyle yürütülen bu adım, gençlerin eğitim hayatını ve maddi şartlarını nasıl etkileyecek?

İŞKUR Gençlik Programı kontenjanı artırıldı!

İŞKUR Gençlik Programı için kontenjan sayısı büyük bir artışla 150.000’e çıkarıldı. Bu kapsamda programa katılan üniversite öğrencilerine önemli destekler sağlanacak. Ayda 14 gün programa katılan bir öğrenciye 15.162 TL ödeme yapılacak. Bununla birlikte, programa yalnızca hane geliri asgari ücretin üç katının altında olan gençler başvurabilecek.

Türkiye genelinde 2028 yılına kadar 1 milyon üniversiteli gencin bu imkândan faydalanması hedefleniyor. Bu durum, hem eğitim giderlerini karşılamada hem de iş deneyimi kazanma açısından öğrencilere büyük avantaj sağlayacak. Programın bu yıl ekim ayında başlaması bekleniyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte, gençler belirlenen tarihler arasında e-şube üzerinden başvurularını yapabilecek.

İŞKUR Gençlik Programı nedir ve nasıl başvurulur?

İŞKUR Gençlik Programı, devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen kısmi zamanlı aktif iş gücü programı olarak öne çıkıyor. Bu program sayesinde öğrenciler, hem teorik hem de pratik eğitim alma imkânı buluyor. Aynı zamanda kamusal hizmetlerin desteklenmesine de katkı sağlanıyor. Bu yönüyle program, yalnızca bir maddi destek mekanizması değil, gençlerin kariyer gelişiminde de kritik bir rol üstleniyor.

İlginizi Çekebilir: Soğuk Savaş programı hakkında soruşturma açıldı

Başvuru yapmak isteyen öğrenciler için süreç oldukça basit. Belirlenecek tarihler arasında bu bağlantıdan ulaşabileceğiniz e-şube üzerinden giriş yapılarak başvurular online olarak gerçekleştirilecek. Sistem, öğrencileri yönlendiren adım adım başvuru rehberi ile kullanıcı dostu bir tasarıma sahip.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gençlik Programı sizce üniversite öğrencileri için yeterli bir destek mi, yoksa daha fazlasına mı ihtiyaç var? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!