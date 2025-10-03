Sinemaseverleri yakından ilgilendiren bir haber geldi. Ülkemizde Çarşamba günleri resmen Sinema Günü ilan edildi ve film biletleri 120 TL olacak gibi görünüyor. Peki bu uygulama nasıl işleyecek? Hangi sinemalarda geçerli olacak?

Türkiye’de Çarşamba günleri Sinema Günü ilan edildi!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025-2026 kültür-sanât sezonu tanıtımı sırasında yıl sonuna kadar her Çarşamba “Sinema Günü” ilan edileceğini duyurdu. Kampanyaya katılan sinema salonlarında Çarşamba günleri tüm filmler 120 TL’ye izlenebilecek.

Uygulama, “kampanyaya katılan tüm sinemalardaki” seansları kapsayacak şekilde düzenlenecek. Biletlerin 120 TL olacağı gün Çarşamba olarak belirlendi ve bu uygulama yıl sonuna kadar devam edecek.

İlginizi Çekebilir: Radar yerlerini gösteren uygulama geliyor! İçişleri Bakanı açıkladı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Çarşamba Sinema Günü uygulaması, sinemaya ilgiyi artırır mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.