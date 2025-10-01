Apple Vision Pro için yeni bir dönem mi başlıyor? Kullanıcılar daha güçlü bir işlemci ve daha gelişmiş bağlantı özellikleri mi görecek? Yoksa tasarım açısından büyük bir değişim olmadan sadece performans iyileştirmeleri mi gelecek? Apple Vision Pro konusunda sızan FCC belgeleri, teknoloji tutkunlarını meraklandıran bu sorulara işaret ediyor.

Apple Vision Pro FCC belgelerinde göründü!

Apple Vision Pro, ABD’nin FCC (Federal Communications Commission) tarafından yayımlanan belgelerde resmen ortaya çıktı. Paylaşılan dosyalarda “Head Mounted Device” olarak tanımlanan ve A3416 model numarasına sahip cihazın, doğrudan Vision Pro olduğu görülüyor. Belgeler arasında WLAN test raporları, iletim denemeleri ve SAR testleri yer alıyor.

Apple Vision Pro hakkında en dikkat çekici detaylardan biri ise daha güçlü bir işlemciye geçiş olacak. Gelen bilgilere göre mevcut M2 çip yerini çok daha hızlı ve verimli çalışacak M5 çipine bırakacak. Bu da özellikle Türkiye’de oyun, profesyonel uygulamalar ve artırılmış gerçeklik projeleriyle ilgilenen kullanıcıların performans beklentilerini karşılayabilecek büyük bir güncelleme anlamına geliyor.

Vision Pro tasarımı konusunda ise büyük bir yenilik beklenmiyor. FCC belgeleri de bu yönde bir değişiklik göstermiyor. Yani kullanıcılar, halihazırdaki şık ve modern tasarımı koruyacak bir cihazla karşılaşacak. Ancak uygulamaların arayüzünde ve görsel tasarımında bazı ince ayarlar yapılacağı konuşuluyor. Bu sayede deneyimin daha akıcı, daha kullanıcı dostu ve uzun süreli kullanımda daha rahat olması amaçlanıyor.

İlginizi Çekebilir: iPhone 17 katili Xiaomi 17 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri!

Vision Pro fiyat konusunda da önceki çizgisini sürdürecek gibi görünüyor. Yani cihazın 3.499 dolar seviyesinde kalması bekleniyor. Türkiye için bu fiyat kur nedeniyle oldukça yüksek bir seviyede kalsa da, meraklı kullanıcıların bu ürüne yine de yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. FCC belgeleri arasında ayrıca gelecekte çıkabilecek MacBook Pro ve iPad Pro modellerine dair ipuçları da yer aldı.

Vision Pro dışında bir de daha hafif ve daha uygun fiyatlı olması planlanan “Vision Air” modelinin üzerinde çalışıldığı sızan bilgiler arasında. Ancak bu modelin 2027’den önce kullanıcılarla buluşması beklenmiyor. Türkiye’deki kullanıcılar için bu uzun vadeli planlar, Apple’ın artırılmış gerçeklik vizyonuna ne kadar ciddi yaklaştığını da gösteriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Apple Vision Pro cihazlarının Türkiye’deki kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!