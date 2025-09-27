Uzun süredir oyun dünyasının gündemini meşgul eden dedikodular nihayet son buldu ve Playground Games, serinin yeni halkası Forza Horizon 6 için beklenen açıklamayı yaptı. Milyonlarca oyuncunun hayallerini süsleyen Japonya teması, Tokyo Game Show öncesinde resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan sürpriz bir fragmanla resmi olarak doğrulandı. Bu gelişme, yarış oyunu tutkunları arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı ve Forza Horizon 6 için beklentileri şimdiden zirveye taşıdı.

Yılların Beklentisi Sona Erdi: Forza Horizon 6 Resmen Japonya’da!

Oyun severlerin en çok merak ettiği konulardan biri olan çıkış tarihi ve platformlar da netlik kazandı. Yapılan resmi duyuruya göre Forza Horizon 6, 2026 yılında yarış tutkunlarıyla buluşacak. Oyun, Xbox Play Anywhere desteği sayesinde hem Xbox konsollarında hem de Windows PC platformlarında oynanabilecek ve en önemlisi ilk günden itibaren Xbox Game Pass kütüphanesindeki yerini alacak. Microsoft’un stratejik hamlelerinden biri olarak, oyunun çıkışından bir süre sonra PlayStation 5 kullanıcılarına da sunulmasının planlandığı açıklandı.

Yayınlanan ilk fragman, Forza Horizon 6 oyununun bizleri nasıl bir atmosferin beklediğine dair önemli ipuçları veriyor. Tokyo‘nun neon ışıklarıyla aydınlatılmış kalabalık caddelerinden, sakin kırsal manzaralara ve görkemli Fuji Dağı‘na kadar uzanan geniş ve çeşitli bir harita bizleri bekliyor.

Geliştirici ekip, serinin sevilen özelliklerinden olan dinamik mevsimsel değişimlerin geri döneceğini ve hem şehir karmaşasını hem de doğanın huzurunu bir arada sunacaklarını doğrulayarak Forza Horizon 6 için olan heyecanı artırdı.

Japonya‘nın seçilmesi bir tesadüf değil; Xbox yöneticilerinin de belirttiği gibi bu lokasyon, serinin hayranları tarafından en çok talep edilen yerlerin başında geliyordu. Ülkenin kendine has ve zengin otomobil kültürü, modifiye araçları ve virajlı dağ yolları, Forza Horizon 6 için mükemmel bir zemin hazırlıyor. Bu nedenle, Meksika’da geçen ve büyük beğeni toplayan Forza Horizon 5‘in ardından yeni oyunla birlikte çıtanın çok daha yükseleceği rahatlıkla öngörülüyor.

Horizon Festivali bu kez rotasını Doğu’ya çevirirken, oyuncuları daha önce hiç olmadığı kadar canlı ve detaylı bir açık dünya bekliyor. Playground Games sanat yönetmeni Don Arceta, yaptıkları açıklamada bu çeşitliliğin altını çizerek oyunun her türden yarış severe hitap edeceğini vurguladı. Serinin sadık takipçileri ve yeni oyuncular, Forza Horizon 6 ile unutulmaz bir yarış deneyimi yaşamaya hazırlanıyor.

İlginizi Çekebilir: Palworld Yeni Oyunu Palfarm’ı tanıttı! İlk fragman yayınlandı

Siz Forza Horizon 6 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.