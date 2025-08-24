Popüler görüntülü sohbet uygulaması Azar, Türkiye’de erişim engeliyle karşı karşıya kaldı. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan ve anlık eşleştirme sistemiyle yeni insanlarla tanışmayı mümkün kılan platform, mahkeme kararıyla artık ülkemizde kullanılamıyor. Peki Azar erişim engeli neden geldi?

Azar erişim engeli kararı kim tarafından alındı, neden alındı?

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, 22 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/8885 D. İş sayılı kararla azarlive.com alan adına erişimin durdurulmasına hükmetti. Böylece Türkiye genelinde Azar uygulaması ve resmi web sitesine erişim tamamen engellendi. Kararın gerekçesi resmi kurumlar tarafından henüz açıklanmazken, kullanıcılar uygulamaya bağlanamadıklarını sosyal medyada dile getirmeye başladı.

Benzer erişim yasakları daha önce de farklı platformlara uygulanmıştı. Instagram, Threads, Discord, Wattpad, Roblox, Tango, PayPal, Booking.com, Airbnb, Uber, OnlyFans ve 4shared gibi uygulamalar geçmişte Türkiye’de erişime kapatılmış, bazıları daha sonra yeniden açılmıştı. Azar’ın durumu için de ilerleyen dönemde bir gelişme olup olmayacağı merak ediliyor.

Azar nedir?

2014 yılında kullanıma sunulan Azar, dünyanın farklı bölgelerinden insanları görüntülü sohbet aracılığıyla buluşturan bir arkadaşlık uygulaması olarak öne çıkıyor. Anlık eşleştirme sistemi sayesinde kullanıcılar, saniyeler içinde farklı ülkelerden insanlarla görüşebiliyor.

Türkiye’de de özellikle genç kullanıcılar arasında oldukça popüler olan platform, bu yönüyle hem sosyal etkileşim hem de kültürel paylaşım için sıkça tercih ediliyordu. Son zamanlarda platformdaki cinsel içerikli yayınların olay olduğu da biliniyor.

Ancak mahkeme kararıyla gelen erişim yasağı sonrası, Türkiye’deki kullanıcıların uygulamaya erişimi mümkün olmuyor. Kararın ardından gözler, Azar’ın yasağı aşmak için yeni bir girişimde bulunup bulunmayacağına çevrildi.

Siz Azar erişim engeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Benzer yasakların sosyal medya ve dijital platformlar üzerindeki etkileri sizce nasıl? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.