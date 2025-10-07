Galaxy S22 kullanıcıları için beklenen haber sonunda geldi. Samsung, amiral gemisi modeline One UI 8 güncellemesini dağıtmaya başladı. Ancak bu güncelleme, serinin “veda” yazılımı olarak anılıyor. S22 güncelleme alacak mı sorusunun cevabı artık ne anlama geliyor?

Galaxy S22 serisi son güncellemesini aldı!

Galaxy S22 serisi, Android dünyasında bir dönemin sonuna geldi. Cihazlara dağıtılan One UI 8 arayüzü, Samsung’un bu model için sunduğu son büyük Android sürümü olarak kabul ediliyor. Avrupa ve Hindistan’da başlayan dağıtım, yaklaşık 3.2 GB boyutunda ve 1 Eylül 2025 güvenlik yaması ile birlikte geliyor. Henüz bildirim almadıysanız, Ayarlar > Yazılım Güncellemesi sekmesi üzerinden kontrol edebilirsiniz.

2022’de Android 12 ile piyasaya çıkan Galaxy S22, Samsung’un dört büyük Android sürümü garantisi kapsamındaydı. Şirket bu sözü tutarak cihazı Android 16 tabanlı One UI 8 sürümüne kadar taşıdı. Eğer firma sürpriz yapmazsa, S22 güncelleme takvimi burada sona ermiş olacak. Bu da demek oluyor ki, cihaz Android 17 sürümünü muhtemelen hiçbir zaman alamayacak.

Yeni One UI 8 güncellemesi, görünüm açısından bazı küçük değişiklikler ve sistem optimizasyonları sunsa da, Galaxy AI özelliklerini bu modele getirmiyor. Özellikle Galaxy S25 ve S24 serilerinde dikkat çeken yapay zekâ destekli metin özetleme, canlı ses çevirisi ve görüntü tanıma özellikleri, Galaxy S22 kullanıcılarına sunulmadı. Yani bu güncelleme daha çok “kozmetik bir yenileme” olarak tanımlanıyor.

S22 güncelleme paketiyle birlikte sistem kararlılığı artırılmış, pil performansında küçük iyileştirmeler yapılmış ve kamera stabilitesi optimize edilmiş durumda. Ancak kullanıcı arayüzünde büyük farklar bekleyenler için bu güncelleme hayal kırıklığı yaratabilir. Türkiye’de de bu güncellemenin ekim ayı içerisinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Samsung S22 artık yeni Android güncellemesi almayacak olması sizi nasıl etkiliyor? Sizce Samsung, S22 serisine sürpriz bir güncelleme verir mi? Görüşlerinizi paylaşın, daha fazla teknoloji haberi için bizi takip etmeyi unutmayın!