Enes Batur yine sosyal medyanın gündemine oturdu! Peki bu kez ne oldu? Bu değişikliğin arkasında gerçekten kim var? Türkiye’de milyonlarca hayranı bulunan Batur için işler yeniden karıştı.

Enes Batur filminin adı değiştirildi!

Enes Batur sinema filmi “Hayal mi Gerçek mi?”nin IMDb sayfasında yapılan gizemli değişiklikler, takipçileri şaşkına çevirdi. Filmin adının “Enes Patos: Hayal mi Riyil mi?” olarak güncellenmesi, sosyal medyada “şaka mı, sabotaj mı?” tartışmalarını alevlendirdi.

Batur hayranlarının dikkatini çeken bir diğer detay, filmin IMDb sayfasındaki yönetmen kısmında “Netanyahu” isminin yer alması oldu. Görünüşe göre, IMDb’de kullanıcı katkılarıyla düzenlenebilen alanlar yeniden kötüye kullanılmış. Yani bu değişikliklerin Batur tarafından değil, platformun topluluk kullanıcıları tarafından yapıldığı düşünülüyor.

Enes Batur cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sosyal medya kullanıcıları, bu tarz değişikliklerin onun son dönemde artan popülaritesiyle ilişkili olabileceğini söylüyor. Özellikle TikTok ve X (Twitter) platformlarında, Batur hakkında yapılan içeriklerin viral hale gelmesi, bazı kişilerin IMDb sayfasını da “espri alanına” dönüştürdüğü iddialarını güçlendiriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Batur’un filmine yapılan bu isim değişikliği sizce sadece bir şaka mı, yoksa dijital itibar sınırlarının aşıldığı bir olay mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın, gündemin nabzını tutan daha fazla haber için bizi takipte kalın!