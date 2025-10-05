YouTube Music, kullanıcıların yabancı şarkı sözlerini daha iyi anlamasını sağlayacak yeni bir özelliği test etmeye başladı. Uygulamanın yakında tüm kullanıcılara sunulması beklenen şarkı sözleri çevirisi özelliği, müzik dinleme deneyimini çok daha evrensel hale getirmeyi hedefliyor.

YouTube Music şarkı sözleri çevirisi özelliği geliyor!

Yeni özellik, kullanıcıların dinledikleri şarkıların sözlerini anlık olarak çevirmesine olanak tanıyor. YouTube Music uygulamasında şarkı sözleri sekmesine girdiğinizde artık bir “Çevir” seçeneği belirecek. Bu butona dokunduğunuzda, orijinal sözlerin hemen altında otomatik bir makine çevirisi görünecek.

Şimdilik uygulama içinde hedef dili manuel olarak seçme seçeneği bulunmuyor. Ancak çeviri dili, cihazın sistem diline göre otomatik olarak belirleniyor. Dilerseniz sadece YouTube Music uygulamasının dilini değiştirerek çeviri dilini özelleştirebiliyorsunuz.

Kimler kullanabilecek?

Bu yeni özellik şu anda yalnızca YouTube Music Premium aboneleri için test ediliyor. Bazı kullanıcılar, özellik aktif hale geldiğinde uygulamada çıkan küçük bir pop-up üzerinden bilgilendirildiklerini paylaştı. Google’ın, bu özelliği başlangıçta sınırlı bir kullanıcı grubuyla test ettiği ve ilerleyen dönemde daha geniş bir erişim planladığı düşünülüyor.

Şu anda test aşamasında olsa da, bu özellik özellikle K-pop, Latin müzik veya farklı dillerdeki şarkıları dinleyen kullanıcılar için oldukça faydalı olabilir. Böylece dinleyiciler, sevdikleri şarkıların anlamını gerçek zamanlı olarak öğrenebilecekler.

Bu özellik, YouTube Music’in “herkese ulaşılabilir müzik deneyimi” vizyonunun bir parçası olarak görülüyor. Şarkı sözlerinin yalnızca orijinal dilde gösterilmesi, şimdiye kadar birçok kullanıcı için sınırlayıcı bir unsurdu. Yeni çeviri sistemi, müziğin evrensel dilini daha da erişilebilir hale getiriyor.

Henüz global çapta kullanıma açılmayan bu özellik, yakın gelecekte daha fazla ülkede test edilebilir. Google, özelliğin kapsamını genişletmeden önce kullanıcı geri bildirimlerini değerlendirmeyi planlıyor.

İlginizi Çekebilir:

Geçtiğimiz aylarda YouTube Music, şarkı sözlerini eşzamanlı senkronize eden yeni bir arayüz güncellemesi de yayınlamıştı. Şimdi buna bir de çeviri özelliği eklendiğinde, uygulama Spotify ve Apple Music’e ciddi bir rakip haline gelebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce YouTube Music şarkı sözleri çeviri özelliği, müzik dinleme deneyimini nasıl etkiler? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.