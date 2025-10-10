Yapay zeka artık yalnızca metin ya da görsel üretimiyle sınırlı değil; video, ses ve sahne tasarımı gibi alanlarda da sinema dünyasını kökten değiştirmeye başladı. Bu teknolojik devrimin son örneği ise Türkiye’den geldi. Ünlü yapım şirketi Ay Yapım, tamamen yapay zeka araçlarıyla oluşturulan yeni dizisi Castle Walls (Surlar)’u resmi olarak duyurdu. Türk televizyon tarihinde bir ilk olan bu proje, hem yapım süreciyle hem de konusuyla dikkat çekiyor.

Yapay zekalı Türk dizisi Castle Walls duyuruldu! İşte fragman!

Yapım şirketinin alt markası olan AI Yapım tarafından geliştirilen dizi, kısa bir süre önce yayınlanan fragmanıyla büyük ilgi topladı. Proje, senaryosunu Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim’in kaleme aldığı özgün bir hikayeye sahip. Teknoloji ile sanatı bir araya getiren bu proje, Türk dizi sektöründe yeni bir sayfa açıyor.

Castle Walls (Surlar) dizisi konusu ne?

Castle Walls (Surlar), günümüz İran sınırlarında yer alan tarihi Alamut Kalesi’ni merkezine alıyor. Dizi, bu efsanevi kalenin çevresinde şekillenen gizemli olayları konu alıyor. Üç bölümden oluşacak olan mini dizinin her bölümü yaklaşık 15 dakika sürecek. Aşağıdan dizinin fragmanını izleyebilirsiniz.

Bu teknolojilerle yakından ilgilenen okurlarımız, yapay zekanın uzun videolar üretemeyeceğini biliyor. Bu nedenle birçok sahnenin birleştirilmesi gerekiyor ve doğal olarak bölümler kısa tutulmak zorunda kalmış.

Dizinin atmosferi, tarihi detaylar ve modern sinematografi anlayışının birleşimiyle oluşturulmuş durumda. Görsel açıdan sinema kalitesinde bir deneyim sunmayı hedefleyen Castle Walls, aynı zamanda yapay zekanın hikaye anlatımındaki potansiyelini de test ediyor.

Castle Walls dizisinde hangi yapay zekalar kullanıldı?

Proje, bir yıldan uzun süredir üzerinde çalışılan kapsamlı bir teknoloji denemesi. Ay Yapım ekibi, farklı sahnelerde farklı yapay zeka araçlarından faydalandı. Kullanılan araçlar arasında ChatGPT (diyalog ve senaryo desteği), Midjourney (görsel tasarım), Runway ve Google Veo (video üretimi), ElevenLabs (ses sentezi) ve Nano Banana (sahne montajı) gibi birçok gelişmiş yazılım yer alıyor.

Bu araçların her biri dizinin farklı bir aşamasında görev aldı. AI Yapım’ın geliştirdiği AI Yapim Storyboard adlı özel bir yapay zeka aracı ile yapım hattı tasarlandı. Ardından Ay Yapım’ın kendine ait lisanslı arşivinde eğitilmiş AYDNA 1.0 adlı özgün bir video difüzyon modeli oluşturuldu.

Örneğin, bazı sahnelerde tamamen yapay seslendirme kullanılırken, bazı bölümlerde gerçek insan sesleriyle yapay zeka sentezleri birleştirildi.

Castle Walls (Surlar) ne zaman yayınlanacak?

Ay Yapım, dizinin yayın tarihi için kesin bir açıklama yapmadı ancak 2025 yılının son çeyreğinde izleyiciyle buluşmasının planlandığı belirtildi. Dizi Türkiye’de ücretsiz yayın yapan kanallarda izlenebilecek. Uluslararası gösterimi ise ismi henüz açıklanmayan bir dijital platformda yapılacak.

Castle Walls, sadece Türkiye için değil, dünya çapında da yapay zeka ile hazırlanmış ilk diziler arasında yer alacak. Bu durum, projeyi hem yerel hem de küresel anlamda öncü hale getiriyor. Yapım sürecinin tamamında kullanılan teknoloji, Türk yapım sektöründe inovasyonun gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Yapay zeka destekli prodüksiyonların sinema ve televizyon dünyasında giderek daha fazla yer bulduğu günümüzde, Castle Walls (Surlar) yalnızca bir dizi değil, aynı zamanda bu dönüşümün sembolü olarak öne çıkıyor.

Peki sizce yapay zeka ile oluşturulan diziler geleneksel yapım anlayışının yerini alabilir mi? Castle Walls (Surlar) gibi projeler sinemanın geleceğini nasıl etkiler?