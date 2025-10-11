Gündemin üst sıralarında yer alan oyuncu Kubilay Aka’nın kim olduğu merak ediliyor. Peki birçok dizi ve filmde aktif olarak rol alan Kubilay Aka kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi okuldan mezun, evli mi, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Kubilay Aka Kimdir?

Kubilay Aka, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Kubilay Aka, ilk olarak Vatanım Sensin adlı dizide “Ali Kemal” karakteriyle televizyon dünyasına giriş yaptı. 2016 yılında yayınlanan bu proje, onun ilk büyük çıkışı oldu.

Başarılı performansı, yapımcıların dikkatini çekti ve ardından Çukur dizisinde “Celasun” karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Bu rol, kariyerinde dönüm noktası olarak kabul edilmektedir.

Kubilay Aka kaç yaşında?

12 Nisan 1995 tarihinde İstanbul’da doğan Kubilay Aka, 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

Kubilay Aka nereli?

Oyuncu Kubilay Aka, 1995’te İstanbul’da doğdu ve büyüdü.

Kubilay Aka hangi okuldan mezun?

Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından kısa süreli olarak havaalanında çalışmış, daha sonra oyunculuğa yönelmiştir. Oyunculuk eğitimini özel kurslarda tamamlamış ve kısa sürede profesyonel sahnelere adım atmıştır.

Kubilay Aka oynadığı diziler

Kubilay Aka, kariyerine başladığı günden bu yana birçok televizyon ve dijital platform dizisinde yer almıştır:

Vatanım Sensin (2016–2017) – Ali Kemal

Oynadığı Filmler

Kubilay Aka, sinema dünyasında da çeşitli yapımlarda yer almıştır. Bu filmler, hem komedi hem de romantik türlerde kendisini göstermesini sağlamıştır:

Arif V 216 (2017) – Yakışıklı Kemal

(2017) – Yakışıklı Kemal Aşk Bu Mu? (2018) – Umut (Afra Saraçoğlu ile başrol)

(2018) – Umut (Afra Saraçoğlu ile başrol) Zaferin Rengi (2024)

Kubilay Aka, kısa sürede hem televizyon hem de dijital platformlarda tanınan bir oyuncu haline geldi. Doğal oyunculuk tarzı, güçlü ekran enerjisi ve karakter derinliği ile dikkat çekiyor. Özellikle Çukur ve Aşk 101 dizilerindeki performanslarıyla büyük bir hayran kitlesi kazandı. Son dönemde İnci Taneleri dizisinde yer alarak kariyerini istikrarlı şekilde sürdürüyor.

Kubilay Aka evli mi?

2025 yılı itibarıyla Kubilay Aka evli değildir. Özel hayatını mümkün olduğunca basından uzak tutmaktadır. Sosyal medya hesaplarında projelerine ve oyunculuk kariyerine dair paylaşımlar yapmayı tercih etmektedir. Müzik ve fotoğrafçılıkla ilgilendiği, boş vakitlerinde sporla uğraştığı bilinmektedir.

Kubilay Aka aktif olarak hangi projelerde yer alıyor?

2025 Ekim ayı itibarıyla Kubilay Aka, İnci Taneleri dizisinde aktif olarak rol almaktadır. Ayrıca yeni bir sinema projesinin hazırlık sürecinde olduğu da gündeme gelmiş durumda. Şu anda televizyon ve dijital platformlarda aktif bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir.

