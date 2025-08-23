Rekabet Kurulu, ABD’li teknoloji devi Google hakkında yeni bir soruşturma başlattı. Bu soruşturmanın odak noktası, Google Play Store üzerinden yapılan uygulama içi satın alma işlemleri ve ödeme yöntemlerindeki kısıtlamalar oldu. Kurumun açıklamasına göre, Google’ın uygulama geliştiricilere yönelik politikalarında rekabeti sınırlayıcı bazı uygulamalar tespit edildi. Peki Google Play Store soruşturması sebebi ne?

Google Play Store soruşturmasının sebebi ne?

Yapılan açıklamalara göre, önaraştırma kapsamında elde edilen bulgular, Google’ın uygulama içi satın alımlarda kendi ödeme sistemi olan Google Play Faturalandırma’yı (Google Play Billing, GPB) zorunlu tuttuğunu ortaya koydu. Yani geliştiricilerin farklı bir ödeme altyapısı kullanmasına izin verilmedi.

Bunun yanında, uygulama sahiplerinin kendi kullanıcılarını alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirmeleri de engellendi. Bu durum, rekabeti kısıtlayan ve tüketici seçeneklerini azaltan bir davranış olarak değerlendirildi.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

GOOGLE’ın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u (4054 sayılı Kanun) ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla bahse konu teşebbüs hakkında aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır. Soruşturmanın konusunu, GOOGLE’ın uygulama mağazası Play Store’da uygulama dağıtmak isteyen uygulama geliştiricileri kendi ödeme sistemi olan Google Play Faturalandırma’yı (Google Play Billing, GPB) kullanmaya zorlamak ve yine uygulama geliştiricilerin alternatif ödeme kanalları hakkında kullanıcılarını bilgilendirmelerini engellemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası oluşturmaktadır. Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 07.08.2025 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak GOOGLE hakkında soruşturma açılmasına 25-29/680-M sayı ile karar vermiştir.

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz haftalarda ABD’de Epic Games ile Google arasında benzer bir dava sonuçlanmış ve mahkeme, geliştiricilerin kendi ödeme sistemlerini kullanabileceği yönünde karar vermişti. Türkiye’de Rekabet Kurulu’nun atacağı adımlar, Google’ın uygulama politikalarında köklü değişikliklere yol açabilir.

