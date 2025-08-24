Türkiye’de getirilen erişim engeli ile popüler olan ve birçok kişinin aktif olarak kullandığı arkadaşlık/ tanışma platformu olarak da bilinen Azar uygulaması hakkında birçok soru var. Peki Azar uygulaması nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır, nasıl indirilir, hangi ülkenin?

Azar nedir? Azar uygulaması nedir, ne işe yarar?

Azar uygulaması, dünya genelinde kullanıcıların rastgele kişilerle görüntülü sohbet etmesine olanak tanıyan popüler bir sosyal platformdur.

Kullanıcılar uygulama sayesinde farklı ülkelerden insanlarla tanışabilir, görüntülü konuşabilir ve anında sohbet edebilir. Eğlence ve sosyal bağlantı amacıyla geliştirilen bu uygulama özellikle gençler arasında oldukça popülerdir.

Azar hangi ülkenin uygulaması?

Azar, Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Hyperconnect tarafından geliştirilmiştir. Daha sonra bu şirket, Tinder gibi uygulamaları da bünyesinde barındıran Match Group tarafından satın alınmıştır. Azar, bu yapısıyla dünya genelinde geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başarmıştır.

Azar uygulaması nasıl indirilir?

Azar uygulaması hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabilir.

Android kullanıcıları , Google Play Store üzerinden buraya tıklayarak Azar’ı indirebilir.

iPhone kullanıcıları, App Store'dan şu bağlantıdan uygulamayı edinebilir.

Kurulum tamamlandıktan sonra e-posta, telefon numarası veya sosyal medya hesaplarıyla kolayca kayıt olunabilir.

Azar’da ne tür yayınlar yapılıyor?

Azar, kullanıcıların rastgele görüntülü sohbet yapmasının yanı sıra, canlı yayın açabildikleri bir platforma da sahip. Yayınlar genellikle sohbet, eğlence, müzik ve çeşitli sosyal etkinlikler temalıdır. Uygulama içerisinde yayın açmak için belirli bir kullanıcı seviyesine ulaşmak veya başvuru yapmak gerekebiliyor.

Bununla birlikte, ne yazık ki son zamanlarda uygunsuz içerikli yayınlar yapıldığına da tanık olduk. Türkiye’de son getirilen erişim engeli kararının da bununla ilgili olması muhtemel.

Azar’da para kazanmak mümkün mü?

Evet, Azar uygulamasında para kazanmak mümkündür. Yayıncılar, izleyicilerden hediye alarak uygulama içinde gelir elde edebilirler. Bu hediyeler daha sonra gerçek paraya çevrilebilmektedir. Ancak bu sistem, Azar tarafından belirlenen kurallara ve uygunluk kriterlerine bağlıdır. Yayıncılar belirli bir aktiflik ve popülerlik düzeyine ulaştıklarında uygulama içi kazanç sistemine katılabilir.

Azar Türkiye’de neden yasaklandı?

Azar uygulaması Türkiye’de mahkeme kararıyla erişime engellenmiştir. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 22 Ağustos 2025 tarihli kararına göre, azarlive.com alan adına ve Azar uygulamasına erişim kısıtlaması getirilmiş durumda. Erişim engelinin gerekçesi resmi olarak açıklanmasa da, sosyal medyada kullanıcı şikayetleri ve uygunsuz içeriklerle ilgili endişelerin bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.

Uygulamanın erişime kapatılması, hem içerik denetimi hem de kullanıcı güvenliği açısından dijital platformlara yönelik yeni düzenlemelerin sinyali olarak değerlendiriliyor.

Azar uygulaması, sosyal bağlantılar kurmak isteyenler için eğlenceli bir seçenek sunarken, platformun denetim mekanizmaları ve içerik kontrolü konusundaki eleştiriler de zaman zaman gündeme gelmiştir. Özellikle genç kullanıcılar ve ebeveynler için dikkatli kullanım önerilmektedir.

