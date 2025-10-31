Xiaomi’nin performans odaklı alt markası POCO, bu kez amiral gemisi seviyesinde iki yeni model hazırlıyor. Henüz POCO F7 serisinin üzerinden birkaç ay geçmişken, yeni nesil POCO F8 Pro ve F8 Ultra modelleri şimdiden sertifikasyon aşamasına ulaştı. Bu da serinin tahmin edilenden çok daha erken tanıtılabileceği anlamına geliyor. Peki POCO F8 Pro özellikleri neler olacak, ne zaman çıkacak?

POCO F8 Pro özellikleri neler olacak?

Yeni modelin detayları hâlâ gizemini koruyor, ancak ortaya çıkan bilgiler heyecan yaratacak cinsten. POCO F8 Pro, Tayland’ın NBTC kurumu tarafından onaylandı. Bu sertifikasyonla birlikte cihazın 2510DPC44G model numarasını taşıdığı doğrulandı. Model numarasındaki “G” ibaresi, telefonun küresel pazarda satışa sunulacağını gösteriyor. Yani POCO F8 Pro, Türkiye dâhil pek çok bölgede piyasaya çıkacak.

Bu modelin “Pro” versiyonu, muhtemelen güçlü bir Snapdragon 8 serisi işlemci veya MediaTek Dimensity 9400 benzeri üst seviye bir yonga setiyle donatılacak. Önceki seride olduğu gibi yüksek yenileme hızlı AMOLED ekran, 144 Hz’e kadar dokunmatik örnekleme oranı ve 67W/120W hızlı şarj gibi özelliklerin korunması bekleniyor.

Serinin bir diğer modeli olan POCO F8 Ultra içinse farklı bir strateji gündemde. Bazı kaynaklar, F8 Ultra’nın Redmi K90 Pro Max’in yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceğini öne sürüyor.

Eğer bu doğruysa, F8 Pro tamamen özgün bir model olarak konumlandırılabilir, zira eskiden Redmi’nin bu modellerini POCO F (hangi serideysek) Pro olarak görüyorduk. POCO, geleneksel olarak “fiyat/performans” dengesini koruduğu için F8 Pro’nun, bu donanımı rakiplerinden daha uygun fiyatla sunması bekleniyor.

POCO F8 Pro ne zaman çıkacak?

Yeni POCO modellerinin tanıtımı düşündüğünüzden çok daha yakın olabilir. Çünkü hem F8 Pro hem de F8 Ultra sertifikasyonlarını F7 serisine göre aylar önce tamamladı. POCO F7 Pro ve F7 Ultra, Mart 2025’te tanıtılmıştı; bu nedenle, F8 serisinin 2026 Mart ayından önce piyasaya sürülmesi kuvvetle muhtemel.

Gelen bilgiler, iki modelin de birlikte tanıtılacağı yönünde. Bu da POCO’nun F8 ailesini tek bir lansmanda, “Pro” ve “Ultra” sürümleriyle birlikte sahneye çıkaracağı anlamına geliyor. Şirketin lansmanı Asya merkezli yapması, ardından küresel tanıtımı birkaç hafta içinde gerçekleştirmesi bekleniyor. Türkiye de genellikle bu küresel lansman dalgasına dahil oluyor diyebiliriz.

Peki sizce POCO F8 Pro, güçlü donanımıyla amiral gemilerine rakip olabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

